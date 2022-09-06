Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко оприлюднила проєкт постанови "про висвітлення" діяльності Верховної Ради авторства депутата від партії "Слуга народу" Олександра Божкова. За словами Геращенко, у такий спосіб у монобільшості вирішили узаконити цензуру на телеканалі "Рада".

Про це вона повідомила в Facebook.

“Хто такий депутат Божков? Не знаєте? І я без поняття. Ця людина жодного разу не виступила з трибуни ВР, не захистила жодного законопроєкту, її ніхто не знає. Тому Божкову випала сумнівна місія підписати лайно, яке відмовилися під своїм іменем вносити інші “слуги”, – написала Геращенко.

Вона зазначила, що він пропонує узаконити цензуру на телеканалі “Рада” і його передачу в лізинг Офісу президента: “Як правило, кожної сесії парламент голосує постанову про висвітлення своєї діяльності. Вносить її голова ВР. Але зараз маємо найбільш залежне від начальників і безвольне керівництво, яке й маратися не хоче, і не в змозі захистити суб’єктність парламенту”.

Отже, постановою про висвітлення діяльності ВР пропонується – не висвітлювати діяльність Ради. При цьому на фінансування каналу “Рада” йде 500 мільйонів гривень.

Геращенко заявила, що вже місяць к парламенті лежить постанова авторства “Європейської Солідарності” й представників інших фракцій щодо трансляції в запису в слоті телеканалу “Рада” марафону пленарних засідань. Втім, його в залу не виносять: “Це зачатки диктатури”, – резюмувала Ірина Геращенко.