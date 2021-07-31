Сьогодні Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що не викрадала екссуддю Миколу Чауса, а діяла у межах своїх повноважень. Проте українцям таке пояснення здалося доволі дивним, і в коментарях люди вже відреагували на роботу Служби.

Про це розповідають #Букви.

Так, в СБУ наголосили, що їхні співробітники “виконували свої посадові обов’язки в рамках розслідування відповідного кримінального провадження”.

“Звертаємо увагу на те, що вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ. Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Користувачам Facebook таке пояснення дій СБУ здалося дивним:

“Клоуни”

“Пресслужба “Кварталу-95” текст готувала? Може досить цього ганебного цирку і всім клоунам час повертатись у “Квартал”?”

“Коли цей грьобаний цирк закінчиться, маю надію, що всі блазні на чолі з найвеличнішим (Зеленським, – ред.) і його “лейтенантом” (Бакановим, – ред.) будуть відповідати за державну зраду, за весь безлад у державних інституціях, за те, що перетворили у посміховисько в тому числі і СБУ!”

“Ви не спецслужба незалежної держави. Ви – купа продажних корупціонерів під слоганом “чаво изволите”.

“Це ганьбища, коли спецслужба за вказівкою ОПУ рятує суддю-корупціонера від кримінальної відповідальності. Цей цирк ви продемонстрували усьому світу”.

“Подзвонив Чаус і попросив викликати саме нас”. І два коктейлі, будь ласка”.

“Клоуни. Який прєзєдєнт – така й СБУ”.

“Серіал “Свати”, не зупиняйтесь… Мая Санду одвісила звіздюлей і ще одвісить”.

“Ой, будьте обережні, щоб на себе не вийти…”

“Вам треба форму клоунів видавати, щоб на вулиці прості люди мали можливість відрізняти вас від інших силових структур. Служба Брехні України”.

Дехто з дописувачів став на захист НАБУ:

“Детективи НАБУ, на відміну від вас, вчора діяли в межах закону. А ви – клоуни. СБУ потрібно реформувати”.

Допис СБУ “висить” у Facebook трохи більше години. За цей час його “лайкнули” 2,5 тисячі разів, з яких пореготали над формулюванням пояснення – 1,6 тисяч користувачів.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.