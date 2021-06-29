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Служба підтримки Apple додала українську мову

У службі підтримки компанії Apple з’явилася українська мова.

Вівторок, 29 червня 2021, 17:52

Про це повідомляють #Букви.

Служба підтримки Apple почала надавати консультації українською мовою з 28 червня. До цього українських користувачів за замовчуванням обслуговували російською, а власників американських облікових записів — англійською.

Для отримання консультації або допомоги щодо розв’язання технічних питань необхідно попередньо надіслати онлайн-запит, обравши потрібну тему в переліку.

Після цього користувачеві зателефонує працівник служби підтримки й запропонує варіанти розв’язання вашої проблеми.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні було зареєстровано представницство Apple.  Компанія займатиметься торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням. Влітку минулого року компанія шукала Chief Accountant для київського офісу.

У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні – аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.

  • Також компанія Apple шукає головного бухгалтера для офісу в Києві. В оголошенні повідомляється, що на посаду може претендувати людина з дипломом з бухгалтерського обліку, щонайменше 5-річним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.
  • Крім того, Apple шукає Field Staff Supervisor – керівника команди продажів в київський офіс.
  • Раніше Apple опублікувала вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.
Теги: Apple, українська мова

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