Служба підтримки Apple додала українську мову

Про це повідомляють #Букви.
Служба підтримки Apple почала надавати консультації українською мовою з 28 червня. До цього українських користувачів за замовчуванням обслуговували російською, а власників американських облікових записів — англійською.
Для отримання консультації або допомоги щодо розв’язання технічних питань необхідно попередньо надіслати онлайн-запит, обравши потрібну тему в переліку.
Після цього користувачеві зателефонує працівник служби підтримки й запропонує варіанти розв’язання вашої проблеми.
Нагадаємо, наприкінці травня в Україні було зареєстровано представницство Apple. Компанія займатиметься торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням. Влітку минулого року компанія шукала Chief Accountant для київського офісу.
У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні – аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.
- Також компанія Apple шукає головного бухгалтера для офісу в Києві. В оголошенні повідомляється, що на посаду може претендувати людина з дипломом з бухгалтерського обліку, щонайменше 5-річним досвідом роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.
- Крім того, Apple шукає Field Staff Supervisor – керівника команди продажів в київський офіс.
- Раніше Apple опублікувала вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri.