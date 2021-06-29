Служба підтримки Apple додала українську мову

Про це повідомляють #Букви.

Служба підтримки Apple почала надавати консультації українською мовою з 28 червня. До цього українських користувачів за замовчуванням обслуговували російською, а власників американських облікових записів — англійською.

Для отримання консультації або допомоги щодо розв’язання технічних питань необхідно попередньо надіслати онлайн-запит, обравши потрібну тему в переліку.

Після цього користувачеві зателефонує працівник служби підтримки й запропонує варіанти розв’язання вашої проблеми.