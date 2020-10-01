Про це пише британське видання The Independent.

“Ми отримали повідомлення про те, що у користувачів є проблеми з доступом до своїх облікових записів Exchange Online через Outlook в Інтернеті”, – йдеться в офіційному повідомленні Microsoft.

Спочатку повідомлялося, що збій стався в Індії, але потім стало відомо, що він відбився на роботі електронної пошти компанії по всьому світу.

“Користувачі можуть мати проблеми з різними протоколами Exchange Online, включаючи робочий стіл Outlook, мобільні пристрої, а також пристрої, що залежать від функціональності REST”, – пояснили в компанії.

Згідно веб-сайту DownDetector, збій торкнувся Office 365 і Microsoft Teams. Так, користувачі не можуть підключитися до серверів або увійти в систему.

Це вже другий збій у Microsoft, зафіксований за тиждень.

Вчора компанія заявила, що SharePoint і OneDrive не працюють належним чином.