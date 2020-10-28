Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Державна служба спеціального зв'язку порушила законодавство України, підписавши меморандум про співпрацю з компанією "Хуавей Україна" без координації з МЗС.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Державна служба спеціального зв’язку грубо порушила законодавство України, підписуючи цей меморандум, оскільки мала скоординувати свої дії з Міністерством закордонних справ”, – заявив Кулеба.

Утім, за його словами, служба “дуже швидко усвідомила свою грубу помилку і почала зачищати сліди, перебуваючи в стані ганьби”.

Кулеба визнав, що укладання цього меморандуму викликало різку негативну реакцію міжнародних партнерів, з якими Україна працює над зміцненням своєї кібербезпеки.

“Це не якась примха. Ми з одними партнерами працюємо над зміцненням кібербезпеки, а Держспецзв’язку з іншими – підписує меморандум. Насправді це проблема, якої можна було уникнути в один клік, якби Держспецзв’язку просто порадилася з МЗС і почула наші думки з цього приводу. А коли нізвідки береться меморандум, звісно, виникає сто тисяч запитань. Вони самі собі привезли проблему тільки тому, що вирішили, що їм ніхто не потрібен і вони все самі краще знають”, – наголосив міністр.