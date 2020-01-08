У Державній службі зайнятості оголосили про запуск спеціального освітнього порталу для безробітних.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

“Новий сервіс допоможе безробітним розвивати власні навички, необхідні для вдалого працевлаштування, отримати нові компетенції та пройти професійне навчання”, – розповіла директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Відзначається, що сервіс допоможе розвивати якості, затребувані на ринку праці, отримувати інформацію по підбору персоналу та пошуку роботи.

Також сервіс допоможе громадянам навчитися писати сучасне резюме, готуватися до співбесіди з роботодавцями.

Користувачі зможуть обрати для себе освітній курс, або вебінар, зокрема, той, який проводиться центрами профтехосвіти служби зайнятості.

В той же час в службі уточнюють, що на сайті також будуть публікуватися нові освітні програми, які розробляють разом з роботодавцями, буде проводитися дистанційне навчання. Матеріали будуть розміщуватися переважно в відеоформаті.