Співробітників Буковинського клінічного онкоцентру підозрюють у розпродажу стратегічної продукції. Серед неї - медичне обладнання та військове спорядження.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

У березні онкоцентр укладав догорів з приватною фірмою. Він передбачав придбання ліків та військового спорядження вартістю майже 4 мільйони гривень. Серед амуніції були військовий одяг, взуття, бронежилети, а також ліки та військові аптечки.

За оперативною інформацією, придбане спорядження незаконно розпродавалося зловмисниками. Слідчі виявили, що з 2020 року і станом на сьогодні посадовці медичного закладу мали змову з цією ж приватною фірмою. Вони разом закуповували лікарське обладнання та інвентар, проте ціни були удвічі-тричі вищими від середньоринкових.

Поліція провела санкціонований обшук. За його результатами вилучили документацію, яка може свідчити про вчинення посадовцями закладу незаконних дій.

Попередньо правопорушення кваліфікували як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України). Покарання може сягати обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.