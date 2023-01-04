Службова собака Дніпровської бригади Нацгвардії імені генерал-майора Олександра Радієвського отримала медаль "За віддану службу" III ступеня за пошук загиблих під завалами зруйнованого російською ракетою будинку.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у Facebook.

Зазначається, що кілька місяців тому росіяни поцілили ракетою у житлові квартали Дніпра: “Під час пошуку Уна знайшла і вказала місце під уламками, де рятувальники знайшли тіла загиблих цивільних громадян”, – йдеться в повідомленні.

Інформації про постраждалих громадян під завалами зруйнованих вибухом будинків у рятувальників ще не було, тому довелося залучити кінолога Нацгвардії зі службовою собакою.

Нацгвардійці розповіли, що їхня чотирилапа службовиця більшість часу проводить у Донецькій області, на позиціях з українськими захисниками.

Згідно з повідомленням, Уна спеціалізується на пошуку вибухонебезпечних речовин та розмінуванні: “Під час ракетної атаки міста Дніпро вона перебувала на короткочасному відновленні й негайно прибула для допомоги на місце трагедії”, – додали військові.