Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у Facebook.
Зазначається, що кілька місяців тому росіяни поцілили ракетою у житлові квартали Дніпра: “Під час пошуку Уна знайшла і вказала місце під уламками, де рятувальники знайшли тіла загиблих цивільних громадян”, – йдеться в повідомленні.
Інформації про постраждалих громадян під завалами зруйнованих вибухом будинків у рятувальників ще не було, тому довелося залучити кінолога Нацгвардії зі службовою собакою.
Нацгвардійці розповіли, що їхня чотирилапа службовиця більшість часу проводить у Донецькій області, на позиціях з українськими захисниками.
Згідно з повідомленням, Уна спеціалізується на пошуку вибухонебезпечних речовин та розмінуванні: “Під час ракетної атаки міста Дніпро вона перебувала на короткочасному відновленні й негайно прибула для допомоги на місце трагедії”, – додали військові.
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