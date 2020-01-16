Про це повідомляють #Букви.

У листуванні, яке зняли фотографи #Букв, видно, що Дубінський надіслав Василевській посилання на пост Михайла Чаплиги (політконсультант Юлії Тимошенко на виборах), де той критикує уряд за некомпетентність.

На що Смаглюк відповіла, що не може це зробити, тому що там згадується міністр фінансів Оксана Маркарова. До речі, депутат нічого не написала про прослуховування прем’єра і представників Нацбанку у себе на сторінці.

У кадр також потрапило листування Смаглюк, де вона проситься на особисту зустріч до Президента Володимира Зеленського.

Крім того, вранці в кулуарах Парламенту Смаглюк бурхливо з’ясовувала стосунки зі своєю колегою по фракції Ольгою Савченко, яка нібито десь не так згадала її ім’я. Також вона вимагала від Савченко разом піти в офіс Президента, щоб спростувати сказане.