Про це повідомляють #Букви.
У листуванні, яке зняли фотографи #Букв, видно, що Дубінський надіслав Василевській посилання на пост Михайла Чаплиги (політконсультант Юлії Тимошенко на виборах), де той критикує уряд за некомпетентність.
На що Смаглюк відповіла, що не може це зробити, тому що там згадується міністр фінансів Оксана Маркарова. До речі, депутат нічого не написала про прослуховування прем’єра і представників Нацбанку у себе на сторінці.
У кадр також потрапило листування Смаглюк, де вона проситься на особисту зустріч до Президента Володимира Зеленського.
Крім того, вранці в кулуарах Парламенту Смаглюк бурхливо з’ясовувала стосунки зі своєю колегою по фракції Ольгою Савченко, яка нібито десь не так згадала її ім’я. Також вона вимагала від Савченко разом піти в офіс Президента, щоб спростувати сказане.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.