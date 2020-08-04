14 серпня 2020 року стартує IV урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТІР в форматі онлайн, де будуть розроблені інноваційні проєкти для Запоріжжя, Гостомельської ОТГ (Київська область), Чугуєва та Лозівської ОТГ (Харківська область).
Цього року IV урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТІР проводиться за підтримки Лабораторії інноваційного розвитку Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Посольства Нідерландів в Україні та FIABCI Ukraine.
Архітектори, дизайнери, урбаністи, інженери, it-розробники, екологи об’єднаються онлайн з метою створення інноваційних проєктів для українських міст:
Для міста Запоріжжя учасникам потрібно розробити:
- технологічний та урбаністичний проєкт для вирішення проблеми теплового стресу в публічному просторі міста;
- природоорієнтоване рішення та/або IT (хард, софт) продукт для вирішення проблеми забруднення повітря;
- цифрове та урбаністичне рішення для розвитку велосипедного руху на о. Хортиця.
Гостомельська ОТГ потребує розробки:
- природоорієнтованих рішень для очищення води в центральному озері;
- інтерактивного водного об’єкту, пов’язаного із центральним озером, який стане туристичним “магнітом” Гостомельської ОТГ.
Для Лозівської ОТГ потрібно запропонувати і розробити:
- технологічне та урбаністичне рішення для скверу Бійцям за Незалежність України в м. Лозова;
- мобільний застосунок та візуальну навігацію в місті для побудови різних маршрутів, з інформацією про цікаві локації та гейміфікацію піших та велопрогулянок.
Чугуїв прагне розробити: технологічне та урбаністичне рішення для території біля Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості;
Для стартапів чи фахівців, які мають готові рішення або проєкти, що можуть бути корисними для міст, організатори передбачити “ВІДКРИТУ” задачу. Це дасть можливість доопрацювати свій проєкт з менторами та представити його на розгляд експертам і представникам міст.
Програма заходу триватиме з 14 по 21 серпня та включатиме: розробку ідей та проєктів командами, три менторські сесії, презентації проєктів і вибір переможців представниками міської влади та експертами.
Урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТІР – це можливість для стартапів та учасників:
- розробити рішення з фахівцями з різних сфер діяльності
- здобути цінні навички завдяки менторській підтримці
- стати переможцем та отримати замовлення від міста
- реалізувати і масштабувати власний проєкт
Під час розробки проектів учасникам допомагатимуть досвідчені ментори. Почесне журі, до складу якого увійдуть представники міст та міжнародні експерти, обере найкращі проєкти, що будуть реалізовані в містах України.
Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією та відбором.
Урбан-хакатон проходитиме на глобальній платформі e-Expo Online
Деталі заходу та реєстрація на сайті.
Партнери заходу: Ukrainian Smart City Digital Expo, WorldStartup, USF, EDS, TechUkraine, iHUB, IOT Ukraine, Ассоціація відкритих міст, YEP! incubator, EO business incubator, 1991.