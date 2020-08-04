Міста більше не будуть колишніми. Тепловий стрес, забруднення повітря, потреби інтерактивних рішень, розвитку та адаптації міського простору до нових умов життя – це те, з чим стикаються міські жителі та влада щодня. Тож ми не можемо стояти осторонь і запрошуємо кожного зацікавленого разом стати частиною інноваційних змін.

14 серпня 2020 року стартує IV урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТІР в форматі онлайн, де будуть розроблені інноваційні проєкти для Запоріжжя, Гостомельської ОТГ (Київська область), Чугуєва та Лозівської ОТГ (Харківська область).

Цього року IV урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТІР проводиться за підтримки Лабораторії інноваційного розвитку Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, Посольства Нідерландів в Україні та FIABCI Ukraine.

Архітектори, дизайнери, урбаністи, інженери, it-розробники, екологи об’єднаються онлайн з метою створення інноваційних проєктів для українських міст:

Для міста Запоріжжя учасникам потрібно розробити:

технологічний та урбаністичний проєкт для вирішення проблеми теплового стресу в публічному просторі міста;

природоорієнтоване рішення та/або IT (хард, софт) продукт для вирішення проблеми забруднення повітря;

цифрове та урбаністичне рішення для розвитку велосипедного руху на о. Хортиця.

Гостомельська ОТГ потребує розробки:

природоорієнтованих рішень для очищення води в центральному озері;

інтерактивного водного об’єкту, пов’язаного із центральним озером, який стане туристичним “магнітом” Гостомельської ОТГ.

Для Лозівської ОТГ потрібно запропонувати і розробити:

технологічне та урбаністичне рішення для скверу Бійцям за Незалежність України в м. Лозова;

мобільний застосунок та візуальну навігацію в місті для побудови різних маршрутів, з інформацією про цікаві локації та гейміфікацію піших та велопрогулянок.

Чугуїв прагне розробити: технологічне та урбаністичне рішення для території біля Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості;

Для стартапів чи фахівців, які мають готові рішення або проєкти, що можуть бути корисними для міст, організатори передбачити “ВІДКРИТУ” задачу. Це дасть можливість доопрацювати свій проєкт з менторами та представити його на розгляд експертам і представникам міст.

Програма заходу триватиме з 14 по 21 серпня та включатиме: розробку ідей та проєктів командами, три менторські сесії, презентації проєктів і вибір переможців представниками міської влади та експертами.

Урбан-хакатон СИНХРО ПРОСТІР – це можливість для стартапів та учасників:

розробити рішення з фахівцями з різних сфер діяльності

здобути цінні навички завдяки менторській підтримці

стати переможцем та отримати замовлення від міста

реалізувати і масштабувати власний проєкт

Під час розробки проектів учасникам допомагатимуть досвідчені ментори. Почесне журі, до складу якого увійдуть представники міст та міжнародні експерти, обере найкращі проєкти, що будуть реалізовані в містах України.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією та відбором.

Урбан-хакатон проходитиме на глобальній платформі e-Expo Online

Деталі заходу та реєстрація на сайті.

Партнери заходу: Ukrainian Smart City Digital Expo, WorldStartup, USF, EDS, TechUkraine, iHUB, IOT Ukraine, Ассоціація відкритих міст, YEP! incubator, EO business incubator, 1991.