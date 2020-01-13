Зарплата голови "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 1,9 млн гривень в місяць і 22,8 млн гривень в рік в 2,5 рази перевищує оклад президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щомісячний оклад гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського в 2020 році становитиме майже 2 млн гривень.

У 2020 році в фінансовий план компанії закладено заробітню плату для керівника більша іще на 440 тисяч — 1 млн 887 тисяч. У цю суму входить посадовий оклад (716,5 тисяч гривень), щомісячна премія (694 тисячі гривень) та інші виплати, передбачені законодавством (456,5 тисяч гривень). За сьогоднішнім курсом це близько 78,8 тисяч доларів.

Таким чином, за весь 2020 рік Смілянський може заробити 22,6 млн гривень або 0,94 млн доларів.

Варто зазначити, що зарплата президента США Дональда Трампа становить 400 тис доларів в рік. У березні 2019 року Дональд Трамп заявив, що має намір пожертвувати річну зарплату різним відомствам країни.

Зокрема, у себе в Twitter Трамп оголосив, що передає 100 тисяч доларів міністерству внутрішньої безпеки.

“Хоча преса не любить писати про це, та мені це і не потрібно, я жертвую свою щорічну президентську зарплату в $400 тисяч різним відомствам протягом року”, – зазначив він.