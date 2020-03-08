У британських ЗМІ вважають, що зміна уряду в Україні негативно позначиться на реформах і інвестиційному кліматі.

Про це йдеться в матеріалі видання Financial Times.

“Зміна українського уряду цього тижня через всього лише шість місяців виконання обов’язків викликала побоювання серед інвесторів і політичних реформаторів щодо того, що президент Володимир Зеленський відмовився від своїх зусиль по перебудові економіки і боротьбі з корупцією”, – сказано в статті

Відзначається, що Зеленський відсторонив генпрокурора Руслана Рябошапку і міністра фінансів Оксану Маркарову, які вважаються “шанованими реформаторами”, а також Прем’єра Олексія Гончарука.

“Інвестори скептично ставилися, зокрема, до вигнання Рябошапки, якого хвалили західні покровителі Києва і не любили захисники хабарництва за спробу очистити корумповану прокуратуру. Українські олігархи часто зловживали судовою системою, переслідуючи інтереси бізнесу і зводячи рахунки”, – йдеться в матеріалі.

В той же час підкреслюється, що зміну уряду назвали “сумнівною” в інвестиційному банку Dragon Capital.

“Після обрання пана Зеленського іноземні інвестори вкладали гроші в Україні, переконані його обіцянками модернізувати країну і боротися з корупцією, і обнадієні його міністерської командою. Гривня зміцнилася на 19 відсотків по відношенню до долара США в минулому році. У січні Україна продала 1,25 млрд євро боргу з рекордно низькою прибутковістю 4,375 відсотка. Один з керівників борговим портфелем сказав, що це “рідкісна країна, де відбуваються серйозні реформи”. Але після перестановок в четвер прибутковість облігацій зросла на пів-відсотка”, – сказано в статті.

Також наводяться слова екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, який заявив, що не розуміє мети зміни уряду. На його думку, дії команди Президента тільки погіршують ситуацію.

“Перед тим, як його вигнали, Рябошапка сказав українським агентствам, що “домігся хорошого прогресу в справі ПриватБанку, і це спонукає деяких людей діяти швидко і цинічно”, – підкреслюють в статті.