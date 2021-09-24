Віллі Гарсон — актор, відомий за ролями в серіалах "Секс і місто" та "Друзі" — помер у 57 років. Його невістка розкрила причину смерті.

Про це йдеться в некролозі, опублікованому американською газетою The New York Times.

Як сповіщалося, ЗМІ повідомили про те, що актор помер 22 вересня.

Згодом це підтвердив в Instagram його син Нейтан.

Причину смерті спершу не називали. Пізніше його невістка Ніна Тасслер повідомила, що Віллі Гарсон помер від раку підшлункової залози.

Віллі Гарсон народився в 1964 році в містечку Хайленд-Парк в Нью-Джерсі. В юнацтві вивчав театральне мистецтво у Весліанському університеті та отримав ступінь магістра вишуканих мистецтв в Єльській школі драми. Після закінчення навчання Гарсон почав зніматися у серіалах в епізодичних ролях.

За 34 роки акторської кар’єри Віллі зіграв понад 75 ролей в кіно і на телебаченні, серед яких – “Білий комірець”, “Друзі”, “Твін Пікс”, “Секретні матеріали”, “День бабака”, “Бути Джоном Малковичем”, “Маленький Манхеттен” та інші. Останні ролі Віллі зіграв у 2020 році у фільмах “Чарівний табір” та The Bellmen.

У популярному серіалі HBO “Секс і місто” він зіграв талановитого агента Стенфорда, дотепного і стильного кращого друга Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер).

Він також виконав роль у фільмах франшизи “Секс і місто” і “Секс і місто – 2”, а нещодавно знімався в продовженні серіалу.

Примітно, що Гарсон ніколи не був одружений. З 2009 року самостійно виховував сина. Коли він всиновив Нейтана, тому було 7 років.