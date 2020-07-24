На Південному вокзалі Києва відбувся вечір пам'яті загиблого волонтера Олексія Кучапіна, який присвятив життя допомозі безхатченкам.

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Увечері в п’ятницю, 24 липня, на Південному вокзалі столиці відбувся вечір пам’яті волонтера, керівника організації “Дім милосердя Київ”, яка надавала допомогу бездомним, Олексія Кучапіна.

Місце було обрано не випадково — чимало позбавлених житла та коштів для існування, яким Кучапін надавав допомогу, були виявлені ним на цьому вокзалі.

Організатори заходу, організація “Бездомні UA”, запропонували всім охочим у пам’ять про нього організувати роздачу безкоштовної їжі бездомним людям. Сам Олексій неодноразово проводив такі акції.

“Думаю це найкраще, що зараз ми можемо для нього зробити!”, — зазначив організатор акції Захарія Керстюк.

Близько 21-ї години кілька десятків осіб запалили свічки та лампади й вшанували пам’ять Олексія хвилиною мовчання.

Після відбулася роздача їжі нужденним.