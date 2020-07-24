Про це повідомляють #Букви.
Увечері в п’ятницю, 24 липня, на Південному вокзалі столиці відбувся вечір пам’яті волонтера, керівника організації “Дім милосердя Київ”, яка надавала допомогу бездомним, Олексія Кучапіна.
Місце було обрано не випадково — чимало позбавлених житла та коштів для існування, яким Кучапін надавав допомогу, були виявлені ним на цьому вокзалі.
Організатори заходу, організація “Бездомні UA”, запропонували всім охочим у пам’ять про нього організувати роздачу безкоштовної їжі бездомним людям. Сам Олексій неодноразово проводив такі акції.
“Думаю це найкраще, що зараз ми можемо для нього зробити!”, — зазначив організатор акції Захарія Керстюк.
Близько 21-ї години кілька десятків осіб запалили свічки та лампади й вшанували пам’ять Олексія хвилиною мовчання.
Після відбулася роздача їжі нужденним.
- 21 липня в Дніпровському районі Києва виявили тіло волонтера Олексія Кучапіна. Поліція заявляє про природні причини смерті чоловіка, близькі підозрюють, що його вбили. Детальніше — в матеріалі #Букв.
- 24 липня в Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ зібралися ті, хто вважає невипадковою смерть 39-річного волонтера Олексія Кучапіна. Активісти вимагали чесного і справедливого розслідування його загибелі.