Смерть бігуна у Львові: стала відома причина зупинки серця

Про це повідомив у Facebook начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

Як сповіщалося, 27 червня, у Львові під час проведення напівмарафону помер 23-річний учасник Микита Носадчук. Він не добіг до кінця дистанції кілька сотень метрів.

За інформацією Нікуліна, загиблий справді раніше брав участь в аналогічних змаганнях, але не був професійним спортсменом, а на цих змаганнях мчав до фінішу на межі своїх можливостей.

“Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-аматором, працював айтівцем. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до “червоної” зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою. Також є підозра на вживання енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму. Також однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму”, — пише посадовець.