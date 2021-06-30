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Смерть бігуна у Львові: стала відома причина зупинки серця

Стало відомо, що могло стати причиною зупинки серця 23-річного учасника напівмарафону у Львові Микити Носадчука.

Середа, 30 червня 2021, 22:02

Про це повідомив у Facebook начальник управління спорту Львівської міськради Антон Нікулін.

Як сповіщалося, 27 червня, у Львові під час проведення напівмарафону помер 23-річний учасник Микита Носадчук. Він не добіг до кінця дистанції кілька сотень метрів.

За інформацією Нікуліна, загиблий справді раніше брав участь в аналогічних змаганнях, але не був професійним спортсменом, а на цих змаганнях мчав до фінішу на межі своїх можливостей.

“Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-аматором, працював айтівцем. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, уже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до “червоної” зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою. Також є підозра на вживання енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму. Також однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму”, — пише посадовець.

  • У травні повідомлялося, що у китайській провінції Ганьсу під час лижного марафону на горі Байінь загинули 20 осіб.

 

Теги: Львів, забіг, Львів, півмарафон, смерть

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