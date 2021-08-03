Про це поінформував сьогодні на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“На даний момент те, що визначено, – у нього садна, просто здерта шкіра на носі, на лівому коліні і на грудях. І, якщо мені не зраджує пам’ять, то у нього була невелика “потертість” на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти”, – зазначив Клименко, відповідаючи на запитання, чи правда, що в загиблого виявили перелам носу.

У поліції наголошують, що про характер смерті Шишова зможуть офіційно говорити лише за результатами експертизи (тобто експертиза покаже, чи вказані травми загиблий отримав унаслідок побиття).

Також Клименко повідомив, що на місці загибелі Шишова виявили пеньок зі слідом від взуття. Наразі правоохоронці вивчають, кому належить відбиток.

“Вивчаємо, чий це слід: чи це саме Віталія слід, чи ще когось”, – уточнив Клименко.

“Щодо пенька. Висота від зашморгу до землі – 3 метри 8 сантиметрів. Висота першого пенька – 60 см, другого пенька, який поруч знаходився, – 50 см. Поруч такий же є пеньок. Зріст Віталія – 1 метр 85 сантиметрів. Зашморг, мотузка, на якій ми виявили тіло потерпілого, була складена в чотири шари”, – додав голова Нацполіції.

На цьому ж брифінгу Клименко поінформував, що правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі громадянина Білорусі Віталія Шишова. Це: вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.

Як відомо, Віталій Шишов був очільником організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до нашої країни. Сфера діяльності — допомога з оформленням документів, пошуком житла та роботи в Україні.