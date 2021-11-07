У Польщі смерть молодої вагітної жінки поновила дебати щодо абортів та вивела на вулиці тисячі протестувальників. Активісти заявили, що вона могла б бути ще живою, якби не майже повна заборона на переривання вагітності.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Десятки тисяч поляків вийшли на вулиці на знак протесту в січні цього року, коли набула чинності постанова Конституційного трибуналу від жовтня 2020 року про те, що переривання вагітності з вадами плоду є неконституційним, усунувши випадок легального аборту, що найчастіше використовується.

Активісти кажуть, що Ізабела, 30-річна жінка, яка перебувала на 22 тижні вагітності, померла від септичного шоку – лікарі довго затягували з перериванням вагітності. Ізабела померла у вересні, але про її смерть стало відомо лише минулого тижня.

Уряд заявляє, що у смерті жінки винне не їхнє рішення, а помилка лікарів.

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За словами її сім’ї, Ізабела потрапила до лікарні у вересні після того, як у неї відійшли води. Ранній скринінг показав багато дефектів у плода.

“Дитина важить 485 грамів. А поки що, все через закон про аборти, мені потрібно лягти в лікарню. Вони нічого не можуть зробити. Вони чекатимуть, поки вона не помре або щось почнеться”, – таке повідомлення Ізабелла написала своєю матері.

Коли сканування показало, що плід мертвий, лікарі лікарні у Пщині, що на півдні Польщі, вирішили зробити кесарів розтин. Адвокат сім’ї сказала, що серце Ізабели зупинилося дорогою до операційної, і вона померла, попри спроби її реанімувати.

Адвокат подала до суду, звинувативши лікарів у недбалості, але вона також назвала смерть “наслідком вироку”.

У заяві на своєму вебсайті районна лікарня Пщина заявила, що усунула двох лікарів, які чергували тоді.

У суботу протестні марші пройшли у Варшаві, Гданську, Познані, Вроцлаві, Білостоку та багатьох інших містах. Пройшли вони також у Пщині, де померла Ізабела.

Їхні учасники несли запалені свічки та транспаранти зі словами “Більше жодної”.

Про заборону абортів у Польщі

Як відомо, 22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив, що положення так званого закону “Про боротьбу з абортами” від 1993 року (іменованого як “компроміс з абортами”), що дозволяють переривання вагітності у разі серйозних і незворотних порушень плода, не мають конституційного обґрунтування і суперечать основному закону.

Ще в жовтні після оголошення про рішення суду у Польщі спалахнули масові протести. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на них, запевнивши що заборона, яку впровадять, стосуватиметься лише абортів з “євгенічних причин”.

Наявні в Польщі обмеження щодо абортів призвели до появи у країні “абортивного туризму” (жінки виїжджають за кордон для проведення операції) та “абортивного підпілля” (жінки проводять аборти незаконно у неналежних умовах, часто з ризиками для свого здоров’я).