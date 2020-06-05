У Запоріжжі суд взяв під варту власницю нелегального дитячого садка, яку підозрюють у вбивстві однорічної дитини.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.

Як повідомлялося раніше, 29 травня в Запоріжжі в нелегальному дитячому садку, який влаштували в квартирі, померла однорічна дитина. У поліції заявляли, що вилучений відеозапис камер спостереження і слідчі дії “дозволили довести причетність господині нелегального дитсадка до вчинення особливо тяжкого умисного злочину”. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини — п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

5 червня фігурантка рішенням суду була поміщена під варту без права на заставу.

“Шевченківський районний суд м.Запоріжжя задовольнив клопотання сторони обвинувачення про обрання підозрюваній у вбивстві малолітньої дитини запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб без права внесення застави”, — повідомили у відомстві.