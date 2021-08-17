Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі.
Жолудь звинувачують в тому, що у серпні 2021 року під час акції під посольством Білорусі в Україні вона нібито “закликала до масових заворушень, що супроводжується насильством над особистістю і збройним опором представникам влади”.
Йдеться про акцію пам’яті Шишова біля посольства Білорусі в Києві, яка відбулася в серпні. На ній Жолудь заявила, що немає сенсу “ходити з квітами й плакатами”, тому що мирним протестом проблему Білорусі не вирішити.
Наразі дівчина перебуває у статусі підозрюваної. Зазначається, що правоохоронці Білорусі “планують проведення інших слідчих та процесуальних дій”.
2 серпня, о 8:58 Шишов вийшов зі свого будинку і попрямував у бік лісового масиву, розташованого поруч. За інформацією “Білоруського дому”, він пішов на щоденну пробіжку та не повернувся з неї.
Зранку наступного дня його знайшли повішеним у зазначеному лісовому масиві. Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі Шишова: вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.
На місці, де виявили тіло загиблого білоруса, його друзі та близькі обладнали меморіал.
- Як поінформували в Національній поліції, в білоруса Віталія Шишова, знайденого повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
- Друг загиблого Юрій Щучко повідомив журналістам, що за Віталієм Шишовим стежили та знімали прихованою камерою. Крім того, Служба безпеки України (СБУ) начебто попереджала його про ймовірне викрадення й навіть фізичну ліквідацію (але не запобігла їй).
- 3 серпня під посольством Білорусі в Києві відбулася акція протесту через загибель глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
- Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, вже працює над справою щодо раптової смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
- США готові надати Україні всю необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним в київському парку.
- Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очільник Білоруського дому в Україні Віталій Шишов був для своєї країни ніким. Проте він наголосив, що його смерть повинні розслідувати українські правоохоронці.