У Білорусі порушили кримінальну справу проти Божени Жолудь – дівчини очільника Білоруського будинку в Україні Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.

Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

Жолудь звинувачують в тому, що у серпні 2021 року під час акції під посольством Білорусі в Україні вона нібито “закликала до масових заворушень, що супроводжується насильством над особистістю і збройним опором представникам влади”.

Йдеться про акцію пам’яті Шишова біля посольства Білорусі в Києві, яка відбулася в серпні. На ній Жолудь заявила, що немає сенсу “ходити з квітами й плакатами”, тому що мирним протестом проблему Білорусі не вирішити.

Наразі дівчина перебуває у статусі підозрюваної. Зазначається, що правоохоронці Білорусі “планують проведення інших слідчих та процесуальних дій”.

2 серпня, о 8:58 Шишов вийшов зі свого будинку і попрямував у бік лісового масиву, розташованого поруч. За інформацією “Білоруського дому”, він пішов на щоденну пробіжку та не повернувся з неї.

Зранку наступного дня його знайшли повішеним у зазначеному лісовому масиві. Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі Шишова: вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.

На місці, де виявили тіло загиблого білоруса, його друзі та близькі обладнали меморіал.