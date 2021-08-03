Смерть Шишова: Зеленський тримає справу на контролі

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров під час брифінгу.

За його словами, на Банковій наразі уважно стежать за висновками поліції.

“Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі й нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа та осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці”, – заявив він.

Никифоров також запевнив, якщо виявиться, що смерть Шишова була спланованою спецслужбами, реакція Зеленського не забариться.