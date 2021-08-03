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Смерть Шишова: Зеленський тримає справу на контролі

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

Вівторок, 3 серпня 2021, 17:51

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров під час брифінгу.

За його словами, на Банковій наразі уважно стежать за висновками поліції.

“Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі й нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа та осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці”, – заявив він.

Никифоров також запевнив, якщо виявиться, що смерть Шишова була спланованою спецслужбами, реакція Зеленського не забариться.

Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.

  • Як заявив представник “Білоруського дому в Україні” Юрій Шчучко, на обличчі Віталія Шишова були сліди побиття.
  • А опозиційний білоруський Telegram-канал NEXTA повідомляв, що Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі, які могли працювати в Україні.
  • Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі в Києві громадянина Білорусі, голови організації “Білоруський дім в Україні” Віталія Шишова.
  • У білоруса Віталія Шишова, котрого знайшли повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
  • Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, візьметься за справу щодо смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
Теги: Володимир Зеленський, Білорусь, Віталій Шишов, смерть

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