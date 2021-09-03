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Смерть українця Никифоренка після побиття поліціянтами: Україна готує ноту протесту Польщі

Посольство України в Польщі найближчим часом надішле МЗС сусідньої країни ноту щодо смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

П’ятниця, 3 вересня 2021, 18:13

Про це посол України в Польщі Андрій Дешиця повідомив у коментарі виданню “Укрінформ“.

Як сповіщалося, у польському Вроцлаві після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження. Відомо, що українець помер ще 30 липня, проте обставини його смерті стали відомі лише зараз.

Дмитро Никифоренко. Фото: Gazeta Wyborcza

За словами Дещиці, розслідування смерті українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.

З огляду на цей випадок Польщі буде надіслано ноту протесту.

“Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію”, — заявив посол.

  • Раніше повідомлялося, що українські та польські правоохоронці розслідують вбивство 26-річної мешканки Львівської області, яке сталося в серпні в польському місті Сохачів.
Теги: дмитро Никифоренко, нота протесту, Польща

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