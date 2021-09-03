Смерть українця Никифоренка після побиття поліціянтами: Україна готує ноту протесту Польщі

Посольство України в Польщі найближчим часом надішле МЗС сусідньої країни ноту щодо смерті у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

Про це посол України в Польщі Андрій Дешиця повідомив у коментарі виданню “Укрінформ“.

Як сповіщалося, у польському Вроцлаві після затримання поліцією помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження. Відомо, що українець помер ще 30 липня, проте обставини його смерті стали відомі лише зараз.

За словами Дещиці, розслідування смерті українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові.

З огляду на цей випадок Польщі буде надіслано ноту протесту.

“Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію”, — заявив посол.