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Смерть українця у Вроцлаві: прокуратура затримала 8 осіб

Польські правоохоронці затримали 8 осіб у справі щодо смерті українця Дмитра Никифоренка. який загинув після затримання поліцією.

П’ятниця, 8 жовтня 2021, 11:52

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Як сповіщалося, 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко помер у Вроцлаві після затримання поліцією. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження. За інформацією польських ЗМІ, українця били й душили, хоча він не поводився агресивно. На нього накинулись шестеро людей, серед яких правоохоронці та працівники витверезника.

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У четвер, 7 жовтня, прокуратура затримала вісім осіб, пов’язаних зі справою Дмитра Никифоренка.

За інформацією видання, серед затриманих — колишні поліціянти, лікар та троє працівників витверезника.

За непідтвердженими даними видання, двох з цих осіб вже звільнили з роботи.

Крім цього, напередодні комендант провінційної поліції у Вроцлаві звільнив двох поліціянтів, що брали участь у затриманні, внаслідок якого помер 25-річний українець.

Наразі провадження стосується п’яти офіцерів: двох із них звільнили, щодо третього триває процедура звільнення зі служби в поліції.

Теги: дмитро Никифоренко, злочини поліціянтів, Вроцлав

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