Смерть українця у Вроцлаві: прокуратура висунула звинувачення 9 особам

Окружна прокуратура у польському місті Щецін висунула звинувачення дев’ятьом особам у справі про смерть 25-річного громадянина України Дмитра Никифоренка у Вроцлаві. Серед них - чотири поліціянти, що брали участь в затриманні.

Про це повідомили в Окружній прокуратурі Щеціна.

Як сповіщалося, 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко помер у Вроцлаві після затримання поліцією. Слідчі підозрюють, що поліціянти перевищили повноваження. За інформацією польських ЗМІ, українця били й душили, хоча він не поводився агресивно. На нього накинулись шестеро людей, серед яких правоохоронці та працівники витверезника.

7 жовтня, прокуратура затримала вісім осіб, пов’язаних зі справою Дмитра Никифоренка. Дев’яту особу затримали пізніше на підставі висновків, зроблених під час дій з підозрюваними.

Так, прокуратура висунула звинувачення у перевищенні службових повноважень, знущанні з затриманої особи й побитті з летальним наслідком трьом поліціянтам. Двох з них вже звільнили з органів, третього відсторонили від роботи.

Четвертому поліціянту висунуто звинувачення у неперешкоджанні фізичному знущанню із затриманого, що суперечить його службовим обов’язкам. Йому прокуратура заборонила займатися діяльністю, пов’язаною з можливістю застосування прямих примусових заходів.

Двох працівників витверезника, куди доправили затриманого громадянина України, звинуватили у спільному з правоохоронцями знущанні з затриманого і побитті зі смертельним наслідком. Їх відсторонено від виконання ними своїх обов’язків.

Лікарці, яка тоді чергувала у витверезнику, інкримінують нездійснення належного нагляду за потерпілим та нездійсненні оцінки стану його здоров’я з огляду на застосування проти нього насилля, що призвело до смерті. Їй обрали запобіжний захід у вигляді відсторонення від роботи у сфері медичних послуг на час провадження справи.

Керівника витверезника та працівницю закладу звинувачують у перешкоджанні кримінальному провадженню та подачі неправдивої інформації в медичній документації щодо перебування потерпілого в центрі.

Також прокуратура звернулася до суду про тимчасовий арешт на три місяці двох поліціянтів. Щодо інших обрали запобіжний захід у вигляді поліційного нагляду, заборони контактування з певними особами, заборони виїжджати за кордон і застави майна.

Зазначається, що за скоєні дії, що призвели до смерті українця, трьом працівникам поліції та двом працівникам витверезника загрожує покарання у вигляді ув’язнення до 10 років, а іншим обвинуваченим – до п’яти років ув’язнення.