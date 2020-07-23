#Букви зібрали всю наявну інформацію про зникнення і загибель волонтера.

Хто такий Олексій Кучапін?

Олексію Кучапіну було 39 років. Він народився в Києві, закінчив Одеську духовну семінарію. Згідно з даними з відкритих реєстрів, він був керівником компаній ТОВ “Вестбуд КС”, ТОВ “УКРБУД 08” і ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ПРОМІНВЕСТ”.

У 2017 році Кучапін зареєстрував громадську організацію “Будинок милосердя Київ”, яка, як повідомляється на сайті ГО, надавала допомогу бездомним людям похилого віку та бездомним з інвалідністю.

Як він зник?

Про зникнення Олексія стало відомо в понеділок, 20 липня. Захарія Керстюк, священик, волонтер і друг зниклого повідомив, що він “зник дуже дивним чином” 16 липня.

Так, Кучапін говорив, що збирається у справах в Дніпро, проте так туди і не дістався, а також перестав виходити на зв’язок і вийшов з груп в соціальних мережах, в яких волонтери обговорювали допомогу бездомним. Олексій повідомляв рідним, що має намір здійснити поїздку за допомогою сервісу BlaBlaCar, проте незабаром стало відомо, що він не користувався ним перед зникненням.

Наступного дня, 21 липня, повідомлення про зникнення волонтера опублікувала Національна поліція України.

“Правоохоронці Києва розшукують чоловіка, який більше п’яти діб не виходить на зв’язок. Чоловік повідомив рідним, що їде в місто Дніпро, та до цього часу його місце знаходження невідоме. До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення киянина звернулася його дружина. Вона повідомила про те, що 16 липня її чоловік – Кучапін Олексій Юрійович, 1980 року народження, виїхав із дому на проспекті Лісовому в місто Дніпро та до теперішнього часу не повернувся”, — йшлося в повідомленні.

Після того, як з’явилося повідомлення поліції про розшук Кучапіна, Керстюк опублікував в Facebook допис, в якому висловив побоювання з приводу того, що з волонтером могло щось статися.

“Як крізь землю людина провалився. Ніяких зачіпок! Зовсім! Навіть у фільмах таке не часто побачиш… Ні на яких камерах він помічений не був. Всі засоби зв’язку були деактивовані на етапі Києва, з відключенням всіх локацій, і видалення зі всіх груп/мереж! Спрацювали явно професіонали, що ще більше нас всіх (хто піклується про знедолених) — пригнічує!”, — написав він.

Як виявили тіло волонтера?

У середу, 22 липня, в поліції Києва повідомили, що Олексій був виявлений мертвим.

“У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили тіло зниклого чоловіка в квартирі в Дніпровському районі столиці. Під час попереднього огляду тіла криміналісти не виявили зовнішніх ознак насильницької смерті. Остаточну причину смерті буде встановлено ​​після проведення судово-медичної експертизи”, — йшлося в повідомленні столичного главку.

Повідомлялося також, що подія була кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією — природня смерть.

У четвер, 23 липня, в поліції Києва розповіли деталі події та проінформували про результати судмедекспертизи.

“На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули помешкання, тіло чоловіка, поспілкувалися зі свідками. Встановлено, що цю квартиру померлий орендував 15 липня. Власник попередив, що днями прийде майстер, аби встановити кондиціонер. Однак потім орендар на зв’язок не виходив та двері не відчиняв. Після цього власник намагався потрапити в квартиру, однак з внутрішнього боку дверей були вставлені ключі. Судово-медичний експерт оглянув тіло померлого та зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив. Під час огляду квартири правоохоронці, окрім документів та особистих речей померлого, вилучили 11 пігулок білого кольору, а на столі виявили записку. Всі речові докази направлені на проведення відповідних експертиз, серед яких почеркознавча та психологічна”, — повідомили в главку.

У главку запевнили, що під час огляду квартири було встановлено, що “обстановка всередині не була порушена, двері без пошкоджень”.

Близько волонтера не вірять версії поліції, пов’язаній з природною смертю. Вони вважають, що чоловік був убитий, а поліція замітає сліди і приховує тіло.

Чому близькі вважають, що Кучапіна вбили?

Ще до виявлення тіла Керстюк припускав, що чоловіка могли вбити. У цьому контексті він розповідав про те, з чим була пов’язана діяльність Кучапіна останнім часом.

“Останнім часом Льоша активно займався розслідуванням продажів дітей на експорт, і намагався допомогти вирватися з рабства дівчаткам-сиротам, які незаконно утримувалась під цю “програму”. Також він намагався повертати відібране у бабусь та інвалідів квартири. І ще він критикував соціальний департамент КМДА за те, що вони відмивали гроші на допомогу бездомним, а допомоги ніякої під час карантину не робили. І багато чого іншого. Він жив цим. Горів цим. Присвячував допомозі знедоленим 24/7″, — написав він.

Волонтеру неодноразово погрожували, зокрема — поліціянти

Раніше Керстюк згадував про те, що він, Кучапін і інші волонтери неодноразово отримували погрози у зв’язку зі своєю діяльністю, що не повідомляючи, від кого саме надходили погрози:

“Всі ми по багато разів отримували погрози на свою адресу, зокрема, погрози фізичною ліквідацією, якщо не перестанемо допомагати бездомним. Але за стільки років допомоги бездомним, ми давним давно вже звикли до цих погроз, і зовсім не звертали на них увагу. особливо під час карантину, коли на щоденній основі ми годували знедолених сиріт, інвалідів, людей похилого віку, душевнохворих, і інших груп бездомних (часто бувало, що понад 1000 осіб за один раз) на київському ж/д вокзалі. Хто тільки нас не погрожував прибрати, а ми тихо йшли, і робили свою справу”.

Коли стало відомо про загибель волонтера, Керстюк опублікував допис, в якому розповів, що погрози надходили, в тому числі, від співробітників правоохоронних органів. Мали місце і інциденти, коли поліціянти застосовували до волонтерів силу.

“Якось цієї зими, на вокзалі особисто до мене підійшов поліціянт (рівня заст.начальника), і сказав, що якщо ми не перестанемо ходити на вокзал, то він зробить так, що до мене зі спини підійде бездомний, заріже мене ножем, а вони подадуть суспільству це як побутовий конфлікт, мовляв, я відмовив йому в допомозі — і той помстився. Після цих слів, бачачи, що нас не вдалося залякати, вони стали нас вже силою витісняти з вокзалу та його периметрів. Це було вперше за дев’ять років наших годувань бездомних на вокзалі, коли поліція не просто перешкоджала нашій діяльності, а й застосувала до нас силу (бризкала газом в очі/штовхала/перекривала дорогу тощо)”, — написав він.

Керстюк також вказав на те, що зібрана волонтерами інформація не стикується із заявами поліції. Підозри викликають нестикування в датах, неточна інформація в прес-релізах, пов’язаних з виявленням тіла, а також поведінка правоохоронців після смерті Кучапіна.

Нестикування в датах

Вранці 23 липня Керстюк заявив, що чоловік прийшов в квартиру, де незабаром виявили його тіло, 20 липня — за 5 діб після зникнення, за день до виявлення тіла.

“20.07, він приходить на одну з квартир, яку знімав для звільнених з рабства знедолених людей, і тихенько там вмирає (де він був п’ять діб, поліція теж поки не пояснює)”, — написав він.

Поліція ж заявляє, що Кучапін загинув за кілька днів до того, як його тіло було знайдено.

Загадковий візит поліції 20 липня і закривавлений диван

Керстюк заявив, що волонтери дізналися від мешканців будинку, що у ймовірний день смерті Олексія — 20 липня — поліціянти приїжджали до квартири, де він загинув.

“Після того, як волонтери дізналися про те, що трапилося, і дивну поведінку поліції, вони приїхали на цю квартиру, по вулиці Комбінатній 25а, і поруч із смітником упізнали диван, який стояв в цій квартирі, де волонтери часто бували раніше. Цей диван був весь закривавлений, кров навіть стікала ще з нього. Від мешканців будинку волонтери дізналися, що поліція приїжджала сюди пізно ввечері 20.07, і нікому про це не повідомила. Тіло поліція винесла з квартири близько 2:00 ночі вже 21.07, а диван винесли якісь люди близько 3:00. Також квартира вся повністю вимита і вичищена, там зараз як в операційній”, — повідомив волонтер.

Проблеми з упізнанням тіла і зміна слідчого

22 липня родичів та адвокатів не допустили до упізнання тіла Олексія без слідчого. Наступного дня слідчий був змінений, доступ до тіла так і не було надано.

“Ні родичів, ні адвоката, ні незалежних експертів, ні міжнародних правозахисників, ні журналістів — до тіла не допустили. Наш знайомий, з главку, який безуспішно намагався допомогти вирішити це питання, сказав, що тіло лежить вже порізане. Коли ми сказали це слідчому, він пирхнув у відповідь, що було проведено вже розтин, а потім знову пропав. А коли з’явився, то сказав, що він вже не слідчий. Лише за добу хтось змінив слідчого”, — написав Керстюк.

У зв’язку з тим, що впізнання не було проведено до розтину, близькі вважають, що тіло загиблого було “порізано і зашито” з метою приховати можливі сліди вбивства.

“Тіло понівечене вже настільки, що зрозуміти як Льоша був убитий, вже майже неможливо”, — вказав друг загиблого.

Записка і таблетка були виявлені не відразу

За словами адвоката сім’ї Кучапіна, спочатку в матеріалах справи не було вказівок про записку та таблетки, знайдені у квартирі. Це відображено і у прес-релізах поліції.

Відповідь поліції на звинувачення

На тлі повідомлень, що з’явилися, в яких дії поліції ставляться під сумнів, главк опублікував допис з додатковими роз’ясненнями.

Зокрема, було повідомлено, що тіло Кучапіна було виявлено 21 липня поліціянтами, які прибулими на виклик. Хто і з якої причини викликав правоохоронців за цією адресою, не повідомляється.

Також поліція Києва прокоментувала інформацію про закривавлений диван, заявивши, що сліди на ньому пов’язані з процесом розкладання тіла.

“За попередніми висновками експертів, плями на меблях з’явились внаслідок природнього процесу розкладання людського тіла, адже чоловік пролежав мертвим у приміщенні щонайменше 5 діб при температурі близько 25 градусів за Цельсієм. Перед тим, як дозволити власнику зайти до квартири, експерти відібрали необхідні біологічні матеріали для проведення експертних досліджень. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначено ряд необхідних експертиз”, — йдеться у повідомленні.