У Києві на Кільцевій вулиці сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули дві людини.

Про це #Буквам повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик.

“Четверо осіб загалом збили. Двоє в лікарні. Двоє загинули”, – сказала вона.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, сьогодні близько 8 ранку автомобіль зі знаками служби таксі “Uber”, водій якого не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив пішоходів.

“За попередніми даними, це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком перепрацьовував за кермом і просто заснув”, – додав він.

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У пресслужбі уточнили, що правоохоронці встановили, що водій автомобіля Hyundai Sonata зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai Elantra, виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 41-річна жінка загинула на місці події, а 60- річна місцева мешканка померла у кареті “швидкої”. Ще двоє осіб госпіталізували.

Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.