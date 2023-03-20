Народний депутат від фракції "Слуга народу" заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Гевко став учасником смертельної ДТП.

Про це він написав у Facebook.

“Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли”, – повідомив Гевко.

Також він наголосив, що співпрацює зі слідством, пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, та готовий допомагати родичам загиблого.

“Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді”, – додав Гевко.

Крім того, як зазначили у виданні “Українська правда”, посилаючись на своє джерело в поліції, ДТП сталася на автодорозі сполученням “Тернопіль – Львів – Рава-Руська”, у селищі Золочівського району Львівської області.

Також додається, що пристрій для визначення рівня сп’яніння – “Драгер” – показав, що водій був тверезим.