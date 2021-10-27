16-річний водій автомобіля Infinity, який вчора ввечері скоїв смертельне ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської, наразі затриманий та дає свідчення.

Про це #Буквам сказали у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Також повідомили, що наразі троє пасажирів авто мають важкі травми та перебувають у реанімації. Щодо того, які травми у 16-річного водія – відмовилися сказати.

Сьогодні на 14-ту годину запланований брифінг поліції щодо обставин ДТП.

Проте місцеве видання “Суспільне.Харків” із посиланням на заступника начальника Головного управління поліції Харківщини Сергія Чижа повідомило, що авто Infinity мчало зі швидкістю понад 100 км/год і вилетіло на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там і сталося зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo червоного кольору та автомобілем Skoda, що стояв.

У пресслужбі поліції #Буквам повідомили, що не володіють інформацією про швидкість авто, адже слідчі дії все ще тривають.

Ще одне відео з учорашньої ДТП в Харкові, яку спричинив неповнолітній водій автомобіля Infinity, на великій швидкості протаранивши автомобіль Chevrolet. Водій другого авто загинув на місці, водій та 2 пасажири Infinity госпіталізовані.https://t.co/lwo4DeJTco pic.twitter.com/0AcAS7qMqE — Букви (@Bykvu) October 27, 2021

Рятувальникам ДСНС довелося за допомогою спецінструменту діставати із понівеченого авто тіло водія Chevrolet Aveo.

Фото: ДСНС України

16-річного водія Infinity затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Хлопцеві загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Зазначимо, що в Україні водійське посвідчення на право керування автомобілем можна отримати з 18 років.

У 16 років дозволено кермувати мопедами, моторолерами та мотоциклами.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року у Харкові сталася ДТП, в якій загинуло шість людей. На перехресті зіткнулися Lexus та Volkswagen Touareg – Lexus відкинуло на людей, які стояли на тротуарі. П’ять людей загинули одразу. Ще одна постраждала згодом померла у лікарні.

Під підозрою опинилися водійка Lexus Олена Зайцева та водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов. У березні 2018 року підсудна Олена Зайцева підтвердила, що визнає свою провину. Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. У 2019 році Апеляційний суд відмовився їм пом’якшити термін покарання.