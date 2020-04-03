Верховний суд залишив у силі рішення судів попередньої інстанції щодо ув’язнення на 10 років винуватців ДТП у Харкові — Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду.

“3 квітня 2020 року колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників О. Зайцевої та Г. Дронова, кожен з яких отримав покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки”, – йдеться в повідомлення.

Повний текст постанови у справі № 640/1664/18 (провадження № 51-5692км19) буде проголошено 8 квітня 2020 року о 16:00.

Слід зазначити, що таким чином, Зайцева та Дронов остаточно засуджені до позбавлення волі на 10 років.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в Харкові з боку Центрального ринку їхав автомобіль Volkswagen Touareg. В цей час вулицею Сумською рухався Lexus, за кермом була 20-річна дівчина. На перехресті біля “Пузатої хати” автомобілі зіткнулися. Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які збиралися переходити дорогу. У підсумку 5 людей загинули на місці. Пізніше померла ще одна постраждала.