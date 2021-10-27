16-річний водій автомобіля марки Infiniti після смертельної ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У момент аварії він був тверезий, але керував транспортним засобом без водійського посвідчення.

Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков.

Зазначається, що водій Infinity – 16-річний студент одного з харківських технікумів. Внаслідок аварії він отримав черепно-мозкову травму та садна голови. Хлопця доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Ушпиталення він не потребував.

За словами Умнікова, винуватець ДТП не поводився агресивно.

“Казати, що він там якось агресивно, ми перевіряємо… По моєму приїзду, поводився адекватно. Він був травмований, не дуже сильно. Агресії жахливої я не бачив”, — сказав Умніков.

Він наголосив, що не отримував інформації про спробу підкупу поліціянтів у лікарні, як раніше поширювали у соцмережах.

За словами Умнікова, 16-річний водій Infiniti не був на підпитку. Це засвідчує відповідний акт за результатами його огляду та перевірки на пристрої Drager.

Слідчі проаналізували відеозаписи з місця ДТП та інші докази. Умніков повідомив, що автомобіль Infiniti рухався на червоний сигнал світлофора. Автомобіль Chevrolet рухався на зелений сигнал світлофора.

“Після скоєння ДТП водія Infiniti було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він поміщений до ізолятора тимчасового утримання“, – сказав Умніков.

Автомобіль Infiniti зареєстрований на матір водія. Хлопець сів за кермо незаконно – без водійського посвідчення, адже він все ще неповнолітній.

Після смертельної аварії до поліції зателефонували та сповістили про викрадення автівки Infiniti. Наразі поліціянти з’ясовують, хто здійснив цей дзвінок.

Начальниця Управління патрульної поліції Альона Стрижак повідомила, що у вересні підлітка зупиняли та штрафували за відсутність водійських прав.

“18.09 екіпажем патрульної поліції був зупинений даний громадянин. І за порушення правил дорожнього руху був притягнений до адміністративної відповідальності. Було складено два протоколи, які направлені до суду. Подальший розгляд цих протоколів буде здійснювати Дзержинський райсуд міста Харкова і далі ви можете простежити за його розглядом на відкритому сайті “Судова влада”, – сказала Стрижак.

Як повідомляли #Букви, у листопаді 2019 року підліток із травматичної зброї стріляв у людей у супермаркеті “Таврія”. Умніков підтвердив цю інформацію.

“Водій справді притягувався до кримінальної відповідальності. Є вирок Червонозаводського суду Харкова, він засуджений до двох років позбавлення волі з умовним відбуванням покарання на один рік. Його засудили за умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості”, – сказав Умніков.

16-річного водія ще не допитували, але зроблять це найближчим часом. Призначено низку експертиз. Поліція повідомила, що з’ясовуватимуть у батьків, чому неповнолітній був за кермом.

Наразі водієві Infiniti готують підозру за скоєння ДТП.

“Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на чому буде наполягати і слідство, і прокуратура… Це питання буде вирішуватися завтра”, — сказав начальник відділу.

Нагадаємо, що ДТП сталася вчора ввечері на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Infinity мчало, та на швидкості вилетіло на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Там сталося зіткнення з автомобілем Chevrolet Aveo червоного кольору та автомобілем Skoda, що стояв.

Внаслідок зіткнення загинув водій Chevrolet Aveo. Його тіло рятувальники ДСНС діставали із понівеченого авто за допомогою спецінструменту.

Троє пасажирів Infinity мають важкі травми та перебувають у реанімації. Водія затримали.