Про це повідомляють місцеві видання Status Quo, Суспільне.Харків та Об’єктив.

Під час брифінгу заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що наразі стан всіх трьох постраждалих — стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Однак вона додала, що пасажирка Infiniti потребує додаткової допомоги:

“16-річну дівчинку переводять сьогодні до травматологічного відділення дитячої обласної лікарні, тому що їй потрібен фахівець — дитячий травматолог. За нею потрібно спостерігати, щоб все було гаразд, щоб ніде ніяких не було перекосів”.

Також чиновниця проінформувала, що хтось від імені постраждалої звернувся по допомогу в соцмережах.

“Дитина була дуже вражена, що хтось від її імені звернувся за допомогою, вона сказала, що цього не робила і дуже просила, щоб знайшли та покарали людину, яка від її імені звернулася за допомогою”, – сказала вона.

Що відомо про ДТП?

26 жовтня у Харкові на перехресті проспектів Гагаріна та Героїв Сталінграда сталася аварія за участі двох автомобілів, Infinity та Chevrolet Aveo.

Автомобіль Infinity рухався на великій швидкості та намагався перетнути перехрестя на червоне світло світлофора, внаслідок чого в’їхав у Chevrolet.

Через зіткнення водій Chevrolet загинув на місці, а водій та 2 пасажири Infinity отримали травми й були ушпиталені.

#Букви зібрали усю відому інформацію про цю аварію.