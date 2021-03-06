До України вирушила перша група пасажирів автобусу, який потрапив у ДТП у Польщі. Додому повертаються 24 українці.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він уточнив, що у польських лікарнях залишаються 26 українських громадян.

“ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою”, – зазначив Ніколенко.

У свою чергу в МВС України поінформували, що 14 українців, які постраждали в ДТП, перебувають у важкому стані.

Поранених розмістили у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було.

Як відомо, ДТП сталася 6 березня, о 00:50 за київським часом, поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною.

В аварію потрапив український рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців. Шестеро людей загинули, ще 39 були доставлені до лікарень.

На місці трагедії працювали польські рятувальні служби: понад 100 рятувальників, Державна медична рятувальна служба, 30 поліцейських та представники Червоного хреста.

Також до порятунку українців була залучена важка техніка, гелікоптер та дрони.

За попередньою версією поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.