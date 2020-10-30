Водій автомобіля Land Rover, який близько 16:00 30 жовтня у Києві на Майдані Незалежності в’їхав у натовп і протаранив декілька автівок, був тверезим. Загинуло дві людини, ще троє отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Києва.

Очевидці змогли зняти на відео момент тестування чоловіка за допомогою драгера. Пристрій не виявив в організмі винуватця ДТП алкоголю.

Після тестування чоловік зазначив, що напередодні пережив операцію. Це могло спровокувати аварію. Він перебуває у шоковому стані та не може пояснити, що трапилося.

Нагадаємо, що 30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп людей та протаранив декілька припаркованих автомобілів.

За попередніми даними, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в’їхав у натовп людей. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося.