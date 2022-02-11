Пізно ввечері 9 лютого між Чугуєвом і Харковом сталася ДТП внаслідок якої загинув пішохід. На місці події слідчі знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Спочатку розслідуванням займалася місцева поліція, проте згодом справа перейшла до МВС, ДБР та Офісу Генпрокурора.

Деталі справи зібрало #Букви.

10 лютого.

Після наїзду на пішохода водій не зупинився й покинув місце ДТП. За фактом події, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР) і ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ. Тіло загиблого направили у морг, а Олександра Ярославського запросили на допит як ймовірного учасника ДТП.

Згодом у пресслужбі DCH (група компанії, президентом якої наразі є Ярославський) заявили, що наїзд скоїв водій, який працює в одній із додаткових служб холдингу. Він нібито умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав.

“Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з’ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. Наразі він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.”, – зазнчено у повідомленні.

11 лютого.

На подію відреагували Денис Монастирський (очільник МВС), Олексій Сухачов (голова ДБР) та Ірина Венедіктова (Генпрокурор України). Вони наголосили, що підозрюваний водій під час ДТП насправді знаходився в іншому місці, а справу “намагалися сфальсифікувати”.

Так, Монастирський звільнив голову поліції Харківської області Станіслава Перліна.

“Причиною таких моїх дій стало те, що сьогодні слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП, яку було складено на особу, яка прийшла вранці й заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому була скоєна смертельна ДТП. Натомість виявилося, що особа була в іншому місці. Через намагання приховати цей злочин та надання завідомо неправдивих показань, справа має бути передана до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об’єктивного розслідування”, – зазначив очільник МВС.

У ДБР відкрили кримінальне провадження стосовно правоохоронців та прокурорів Харківщини за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ).

“Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не призначало винних, навіть через суспільний тиск”, – наголосив голова ДБР Олексій Сухачов.

Венедіктова, своєю чергою, запевнила, справа стосовно фальсифікації справи буде “під її особистим контролем”. А людина, що зізналася у скоєнні злочину “простіше кажучи, бреше”.

“Попри впізнаваність особи, ймовірно причетної до скоєння цього злочину, що спричинив смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на її можливості та зв’язки, злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено. Незапланований і поспішний від’їзд виглядає досить дивно”, – заявила Ірина Венедіктова.

Довідка. Олександр Ярославський – український бізнесмен, колишній співвласник “Укрсиббанку” і експрезидент харківського ФК “Металіст” (з 2005 до 2012). Президент групи DCH (Development Construction Holding). Також був народним депутатом IV скликання від “Партії зелених” з 2002 по 2006).