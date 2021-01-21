Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові могла виникнути через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, пожежа виникла в приватному пансіонаті для літніх людей “Золотий час” у Холодногірському районі Харкова.

У ній загинули 15 людей, 11 – постраждали.

“Попередня причина займання – необережне поводження з електронагрівальними приладами”, – сказано в повідомленні.

Харківською обласною прокуратурою наразі розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

На місці трагедії перебуває керівництво обласної прокуратури.

Розпочаті першочергові слідчі дії. До участі в огляді місця події залучені спеціалісти Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса” та Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Як відомо, в Харкові сьогодні виникла пожежа в двоповерховому будинку для літніх людей (на другому поверсі) на площі 100 м. кв. Рятувальники виявили тіла 15 загиблих.

Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”, терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова “для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому”.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд збереться на позачергове засідання через пожежу для створення такої комісії.