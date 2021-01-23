Київський райсуд Харкова в суботу обрав запобіжний захід чотирьом підозрюваним у справі про смертельну пожежу з численними жертвами в харківському нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Усім чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права застави.

“Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чотирьом особам, які підозрюються в порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України)”, – сказано в повідомленні.

Запобіжний захід було обрано відносно: власника згорілого будинку Славіка Акопяна; орендаря В’ячеслава Кравченка, його дружини Ольги, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора Ігоря Мирончука (не був працевлаштований там офіційно), інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Підозрювані і захист просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або, в разі утримання під вартою, визначити посильну заставу.

За даними слідства, орендар будинку і його дружина – засновники громадської організації, “мета якої – сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів”. Вартість перебування в згорілому пансіонаті оцінювалася в середньому в 15 тисяч грн.

Пожежа у Харкові

Близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей.

Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).

Причину пожежі встановлюватиме слідство. Напередодні було озвучено версію про необережне поводження з електронагрівальними приладами, а також про можливий зв’язок з нещодавнім ремонтом газового обладнання в будинку.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”. З цією метою створено державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Комісія матиме встановити причин цієї трагедії та напрацювати механізмі запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

В Харкові оголосили 22 січня днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі.