Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.
Усім чотирьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права застави.
“Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави чотирьом особам, які підозрюються в порушенні вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК України)”, – сказано в повідомленні.
Запобіжний захід було обрано відносно: власника згорілого будинку Славіка Акопяна; орендаря В’ячеслава Кравченка, його дружини Ольги, яка фактично керувала закладом, а також адміністратора Ігоря Мирончука (не був працевлаштований там офіційно), інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.
Підозрювані і захист просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або, в разі утримання під вартою, визначити посильну заставу.
За даними слідства, орендар будинку і його дружина – засновники громадської організації, “мета якої – сприяння проведенню оздоровчої аматорської, культурної діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних інтересів її членів”. Вартість перебування в згорілому пансіонаті оцінювалася в середньому в 15 тисяч грн.
Пожежа у Харкові
Близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей.
Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 людей, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).
Причину пожежі встановлюватиме слідство. Напередодні було озвучено версію про необережне поводження з електронагрівальними приладами, а також про можливий зв’язок з нещодавнім ремонтом газового обладнання в будинку.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”. З цією метою створено державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Комісія матиме встановити причин цієї трагедії та напрацювати механізмі запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.
В Харкові оголосили 22 січня днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі.
- Пансіонат для літніх людей “Золотий час” у Харкові, під час пожежі в якому загинули 15 осіб, не був зареєстрований і діяв незаконно.
- Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час” (власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратор).
- Слідчі перевіряються такі основні версії: пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.