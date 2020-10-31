66-річному водію, який вчинив масштабне ДТП на Майдані Незалежності в Києві, повідомили про підозру.

Про це проінформували у пресслужбі прокуратури Київської області.

Як повідомлялося раніше, 30 жовтня близько 16:00 в Києві на Майдані Незалежності сталася масштабна аварія. Автомобіль влетів у натовп людей та протаранив декілька припаркованих автомобілів.

За попередніми даними, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності та в’їхав у натовп. Потім авто виїхало на проїжджу частину, протаранило щонайменше 4 авто і зупинилося.

В результаті автопригоди дві жінки 79 та 30 років загинули на місці події. Ще троє людей (пасажири однієї з автівок, зокрема, 5-місячна дитина) отримали травми та були ушпиталені.

Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються. 66-річному водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб.

“Наразі водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваний госпіталізований до лікарні, де перебуває під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу”, — повідомили у прокуратурі.