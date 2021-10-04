В Чернігові внаслідок побиття на вулиці загинув працівник поліції Артур Єрохін. П'ятеро підозрюваних взяті під варту.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Чернігівської області.

Що сталося?

Інцидент стався 2 жовтня близько 1-ї ночі на вулиці Незалежності в Чернігові. На момент інциденту обидва поліціянти перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

За версією слідства, група молодиків жорстоко побила співробітників поліції під час “раптового конфлікту”. Один з них загинув від отриманих травм.

“Одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями”, — зазначили в главку.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за п. 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Поліція не називає імена правоохоронців, що брали участь в бійці. За інформацією “Суспільного“, загиблий — 30-річний Артур Єрохін, а постраждалий — 30-річний Володимир Савон. Останній, за словами лікарів, перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього забійні рани обличчя, голови та струс головного мозку.

Затримання нападників

Правоохоронці затримали хлопців, що, як вважається, причетні до побиття правоохоронців.

“Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18”, — повідомили в поліції.

Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю. Він, за версією слідства, забрав сумку одного з потерпілих.

У понеділок, 4 жовтня, Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжні заходи підозрюваним у смертельному побитті поліціянта. Усіх п’ятьох затриманих взяли під варту.

Версії подій

Обставини, що призвели до “раптового конфлікту” і бійки наразі не розголошуються поліцією.

Людмила Сапожнікова, мати одного з затриманих, в коментарі “Суспільному” повідомила зі слів свого сина, що конфлікт трапився біля магазину “АТБ”, бійку ініціювали правоохоронці.

“Вони стояли на сходинках. Підлітки з подружками приїхали з центру, купили води і збирались проводити дівчат. Ми це знаємо, бо зідзвонювались. Перший ударив поліцейський (Артур Єрохін, – ред.). Він п’яний поліз до підлітків, якої реакції він очікував? Він думав, що Ярослав (один з підозрюваних, – ред.) один”, — сказала жінка.

З її слів, обидва поліціянти були напідпитку. Поліція поки це не підтверджує і не спростовує — тривають слідчі дії.

Сергій Тунік, батько іншого затриманого, так само розповів “Суспільному” про агресивну поведінку правоохоронців. Він також повідомив, що на місце викликали правоохоронців, утім ті нічого не вдіяли.

“Патрульних викликали. Коли вони приїхали, один з цих двох поліцейських (учасників бійки, – ред.), почав кидатися і на них. Поліція застосувала газовий балончик. І поїхали. Чому вони всіх не забрали? Врятували б життя людей. А так, проігнорували”, – розповів чоловік.

В главку підтвердили неодноразові виклики поліції, але так само відмовляються від додаткових коментарів.