Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що смертність серед тих, хто захворів на коронавірусну хворобу, буде високою ще впродовж 2-3 тижні.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Ми бачимо цього тижня вперше за останні 10 тижнів, що не зросла кількість госпіталізацій тиждень до тижня. Тобто за попередній тиждень кількість госпіталізованих менше на декілька сотень випадків, ніж була у попередній тиждень”, — зазначив Ляшко.

За словами міністра, це свідчить про те, що ситуація незабаром може стабілізуватися на високих цифрах.

Утім смертність буде високою найближчі 2-3 тижні.

“Смертність в нас ще буде наздоганяти за кількістю випадків. Це загальносвітова тенденція. Коли відбувається стабілізація за випадками, за смертністю ще будуть реєструватися високі цифри. Оскільки в нашу статистику летальності потрапляють не тільки випадків смерті внаслідок хвороби. Ми реєструємо і всі випадки, інфаркти, інсульти в інфікованих коронавірусом. Причину смерті встановлюють пізніше”, — пояснив він.

Міністр також наголосив, що хворіють і потребують госпіталізації переважно люди, що досі не були щеплені проти коронавірусної хвороби.

“Ми бачимо, що серед цих 27 тисяч (виявлених хворих за добу — ред.) тільки 4% інфікованих — люди, що були вакциновані принаймні 1 дозою. Коли ми дивимося на госпіталізації, то побачимо: госпіталізуються люди переважно невакциновані (95-97%)”, — сказав він.

Зауважимо, за весь час пандемії в Україні зафіксовано 72,5 тисячі летальних випадків серед тих, хто захворів на COVID-19. Щодобова кількість зафіксованих летальних випадків впродовж жовтня значно зросла. Показники перевищили ті, що фіксували під час другої хвилі захворюваності.