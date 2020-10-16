У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що смертність внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 на території Європи може зрости в 4 - 5 разів, в порівнянні з показниками за квітень.

Про це заявив директор ВООЗ по європейському регіону Ханс Клюге.

Він пояснив, що зростання летальних випадків внаслідок зараження COVID-19 буде пов’язане з частковим або повним зняттям карантинних обмежень.

Клюге зазначив, що зараз в Європі зростає кількість нових випадків зараження на добу. У порівнянні з квітнем, цифри в 2 – 3 рази вищі, в залежності від країни. При цьому, смертність скоротилася в п’ять разів.

Він пояснив таку тенденцію тим що більше роблять тестів, а значить – вище виявлення інфікованих. Оскільки багато випадків серед молодих і здорових людей – смертність низька.

Однак зараз люди різних поколінь все більше будуть проводити час в закритих приміщеннях, це може привести до зростання смертності.

“Прогнози, засновані на епідеміологічних моделях, не дають приводу для оптимізму. У разі тривалого ослаблення обмежень в січні 2021 року щоденні показники смертності будуть в 4-5 разів вищими, ніж в квітні”, – сказав Клюге.

Він виступає за введення жорсткіших обмежень у багатьох європейських країнах.

Клюге зробив акцент на тому, що такі прості заходи, як носіння захисних масок і соціальне дистанціювання можуть зберегти 281 тисячу життів в 53 країнах.

“Ці прогнози тільки підтверджують те, про що ми говорили весь цей час: пандемія не пройде сама по собі, але ми можемо цього досягти”, – резюмував представник ВООЗ.