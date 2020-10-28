Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс заявила, що за останні тижні в деяких країнах Європи смертність внаслідок зараження коронавірусів COVID-19 зросла на 40%.

Про це повідомляє ВВС.

Вона пояснила, що останнім часом в країнах Європи спостерігається динамічне, інтенсивне і тривожне зростання нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, а також зростає смертність внаслідок зараження ним.

Найбільш тривожна ситуація зараз в Британії, Іспанії, Нідерландах, Росії та Франції.

Так, добова кількість смертей в Європі від COVID-19 зросла майже на 40%. Така цифра вийшла після порівняння показників смертності за два останні тижні. При цьому, кількість нових випадків інфікування зросло на третину.

Представниця ВООЗ висловила стурбованість у зв’язку з переповненням лікувальних установ важкохворими пацієнтами з COVID-19 не дивлячись на в цілому більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

“Проблема в тому, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях починають заповнюватися дуже хворими людьми, тобто з важкою формою зараження”, – попередила вона.

Різкий стрибок смертності стався в Італії: за останню добу повідомили про 221 смерть внаслідок COVID-19.

Харріс сказала, що ефективність нових обмежень, введених в ряді європейських країн, може бути проаналізована тільки через два тижні.

Щоб стримати негативну динаміку зараження коронавірусом, в Росії ввели обов’язковий масковий режим в місцях масового скупчення людей, в громадському транспорті, на стоянках, в ліфтах. У Франції збираються продовжити дію комендантської години. У Британії закликали громадян, які вже перехворіли на коронавірус, берегтися, оскільки вироблений імунітет може діяти тільки кілька місяців. У Словаччині проводять масове тестування всього населення. У Чехії ввели комендантську годину.