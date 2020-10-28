Про це повідомляє ВВС.
Вона пояснила, що останнім часом в країнах Європи спостерігається динамічне, інтенсивне і тривожне зростання нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, а також зростає смертність внаслідок зараження ним.
Найбільш тривожна ситуація зараз в Британії, Іспанії, Нідерландах, Росії та Франції.
Так, добова кількість смертей в Європі від COVID-19 зросла майже на 40%. Така цифра вийшла після порівняння показників смертності за два останні тижні. При цьому, кількість нових випадків інфікування зросло на третину.
Представниця ВООЗ висловила стурбованість у зв’язку з переповненням лікувальних установ важкохворими пацієнтами з COVID-19 не дивлячись на в цілому більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.
“Проблема в тому, що відділення інтенсивної терапії в лікарнях починають заповнюватися дуже хворими людьми, тобто з важкою формою зараження”, – попередила вона.
Різкий стрибок смертності стався в Італії: за останню добу повідомили про 221 смерть внаслідок COVID-19.
Харріс сказала, що ефективність нових обмежень, введених в ряді європейських країн, може бути проаналізована тільки через два тижні.
Щоб стримати негативну динаміку зараження коронавірусом, в Росії ввели обов’язковий масковий режим в місцях масового скупчення людей, в громадському транспорті, на стоянках, в ліфтах. У Франції збираються продовжити дію комендантської години. У Британії закликали громадян, які вже перехворіли на коронавірус, берегтися, оскільки вироблений імунітет може діяти тільки кілька місяців. У Словаччині проводять масове тестування всього населення. У Чехії ввели комендантську годину.
- Станом на ранок середи, 28 жовтня, в Україні підтверджено 7474 випадки коронавірусу COVID-19.