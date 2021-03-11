У Національній академії наук України використали світовий досвід математичного моделювання для прогнозування динаміки захворюваності і смертності внаслідок зараження коронавіруом COVID-19.

Згідно з прогнозом, смертність від COVID-19 в Україні може досягти піку до кінця березня.

Щоб створити такий прогноз, вчені використовували статистичні дані про динаміку пандемії на території України і країн Європи. При цьому, використовувалася математична модель SEIR-U.

Експерти прийшли до думки, що смертність внаслідок зараження COVID-19 в Україні продовжує збільшуватися і через 2-3 тижні може досягти пікових значень осінньої хвилі.

Зокрема, восени 2020 року, коли було оголошено про другу хвилю коронавірусу в Україні, кількість хворих щодня зростала на більш ніж 15 тисяч осіб.

На сьогоднішній день динаміка поширення коронавірусу негативна. Так, з початку місяця стрімко зростає кількість нових випадків зараження, госпіталізацій і смертність у всіх регіонах. У прогнозі сказано, що середня кількість нових випадків зараження зросла до 7,4 тис. в день, а кількість летальних випадків – до 147.

“Смертність продовжує зростати і через 2 – 3 тижні може досягти пікових показників осінньої хвилі. Згідно з прогнозованими розрахунками, середня кількість нових випадків буде 8,3 тисячі протягом 11 – 17 березня і 9,9 тисяч протягом 18 – 24 березня”, – сказано у висновках прогнозування.

У порівнянні з осінньою хвилею, зараз більше смертельних випадків і більш складний перебіг хвороби серед людей середнього віку.