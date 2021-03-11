Згідно з прогнозом, смертність від COVID-19 в Україні може досягти піку до кінця березня.
Щоб створити такий прогноз, вчені використовували статистичні дані про динаміку пандемії на території України і країн Європи. При цьому, використовувалася математична модель SEIR-U.
Експерти прийшли до думки, що смертність внаслідок зараження COVID-19 в Україні продовжує збільшуватися і через 2-3 тижні може досягти пікових значень осінньої хвилі.
Зокрема, восени 2020 року, коли було оголошено про другу хвилю коронавірусу в Україні, кількість хворих щодня зростала на більш ніж 15 тисяч осіб.
На сьогоднішній день динаміка поширення коронавірусу негативна. Так, з початку місяця стрімко зростає кількість нових випадків зараження, госпіталізацій і смертність у всіх регіонах. У прогнозі сказано, що середня кількість нових випадків зараження зросла до 7,4 тис. в день, а кількість летальних випадків – до 147.
“Смертність продовжує зростати і через 2 – 3 тижні може досягти пікових показників осінньої хвилі. Згідно з прогнозованими розрахунками, середня кількість нових випадків буде 8,3 тисячі протягом 11 – 17 березня і 9,9 тисяч протягом 18 – 24 березня”, – сказано у висновках прогнозування.
У порівнянні з осінньою хвилею, зараз більше смертельних випадків і більш складний перебіг хвороби серед людей середнього віку.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.