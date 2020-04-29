Про це сказано на сайті американської медіакомпанії CNN.
Повідомляється, що дані представлені Університетом Джона Хопкінса. Згідно з цими даними, менш ніж за три місяці епідемії в США від коронавірусу померло більше людей, ніж військовослужбовців під час війни у В’єтнамі.
Відзначимо, що число загиблих у війні у В’єтнамі склало 58 220 осіб, причому бойові дії тривали більш як 10 років.
Згідно з підрахунками Джона Хопкінса в Сполучених Штатах, від коронавірусу всього за 82 дні померли, щонайменше, 58 365 осіб.
Нагадаємо, перший смертельний випадок від коронавируса США стався 6 лютого.
- Президент США Дональд Трамп вважає, що психологічна депресія в умовах карантину більш небезпечна, ніж сам коронавірус.
- Президент США Дональд Трамп викликав обурення серед медичної спільноти після того, як висловив ідею про те, що ін’єкції дезінфекційними засобами або опромінення організму ультрафіолетовим світлом можуть лікувати коронавірус COVID-19.