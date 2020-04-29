За менш, ніж три місяці в США від COVID-19 померло більше людей, ніж під час війни у В'єтнамі.

Про це сказано на сайті американської медіакомпанії CNN.

Повідомляється, що дані представлені Університетом Джона Хопкінса. Згідно з цими даними, менш ніж за три місяці епідемії в США від коронавірусу померло більше людей, ніж військовослужбовців під час війни у ​​В’єтнамі.

Відзначимо, що число загиблих у війні у В’єтнамі склало 58 220 осіб, причому бойові дії тривали більш як 10 років.

Згідно з підрахунками Джона Хопкінса в Сполучених Штатах, від коронавірусу всього за 82 дні померли, щонайменше, 58 365 осіб.

Нагадаємо, перший смертельний випадок від коронавируса США стався 6 лютого.