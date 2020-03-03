У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що рівень смертності від коронавірусу є в три рази вищим, ніж від грипу.

Про це повідомили в прес-службі ВООЗ.

За словами глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, істотна відмінність COVID-19 від сезонного грипу полягає в тому, що це більш важке захворювання, до якого ні у кого немає імунітету.

“У той час як багато людей у ​​всьому світі виробили імунітет до сезонних штамів грипу, COVID-19 є новим коронавірусів, до якого ніхто не має імунітету”, – сказав він.

Крім того, за інформацією організації в усьому світі 3,4% від числа зареєстрованих випадків захворювання новим коронавірусів були летальними.

“Для порівняння: сезонний грип зазвичай вбиває набагато менше, ніж 1% інфікованих”, – підкреслив глава ВООЗ.

Зазначимо, німецькі чиновники зі сфери охорони здоров’я заявили, що рівень смертності від нового коронавірусу насправді не такий високий. Зазвичай говорять про 1-2% летальних випадків, проте, як пояснив професор Дростен, його вираховують із числа зареєстрованих хворих пацієнтів з позитивним лабораторним аналізом. Якщо ж виходити з того, що загальне число тих, хто вже заразився, але при цьому легко переніс це захворювання, в кілька разів більше, то й відсоток смертності виявиться значно нижчим. Дростен називає діапазон в 0,3-0,7%.