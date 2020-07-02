Ректор Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) на одній з популярних соціальних платформ опублікував відео з молодими студентками.

Про це у Facebook написала колишня в. о. голови МОЗ України Уляна Супрун.

“Днями мені скинули дивне та образливе відео, в якому викладена суміш сексизму, об’єктивації, хтивості та нездорового вихваляння своїми грошима. На ньому дорослий чоловік в оточенні молодих дівчат та з купою доларів в руках каже, що багаті чоловіки не бувають старими”, – написала Супрун.

Це відео з Михайлом Поплавським — ректором Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), який обіймає цю посаду з 1993 року.

Так, на популярному ресурсі TikTok Михайло Поплавський опублікував короткий відео-ролик, в якому він стоїть з пачкою доларів у руках і з двома молодими дівчатами поруч. У ролику Михайло Поплавський “дає пораду”: “Багаті чоловіки старими не бувають”.

Михайло Поплавський в різних інтерв’ю відкрито заявляє, що “обожнює студенток, любить їх”.

“Ірина Білик якось говорила: “Михайло Михайлович такий шалун! “.. Я велелюбний чоловік, я люблю цю справу … Найголовніше – можна кинути пити і курити, але секс, якщо закинути, то занадто складно почати. Я раджу всім чоловікам – не закидати секс – це життя”, – заявил Поплавський в інтервью Катерині Осадчій.

За словами Уляни Супрун, Михайло Поплавський замішаний в зловживанні службовим становищем.

Наприклад, він взяв в оренду три елітних авта: Mercedes-Benz Maybach S 560, Mercedes-Benz S 500 4MATIC, Mercedes-Benz GLS 350. Власником цих авто є університет Поплавського.

А ще в 2015 році Михайло Поплавський отримав три позики від університету: 3 млн грн, 2 млн грн, 2,09 млн грн.

Є інформація про фейковий навчальний заклад, який заснував Поплавський зі своїм сином. Навчання в ньому платне, але виявилося, що університет існував тільки на папері, а за юридичною адресою були багатоповерхові будинки.

Уляна Супрун заявляє, що за своє непристойну поведінку, коли Поплавський публічно обіймає і цілує студенток, “в цивілізованих країнах вже б давно отримав кілька судових позовів”.