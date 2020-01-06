Засоби масової інформації Султанату Оман нічого не написали про візит Володимира Зеленського в цю країну і про його вчорашню зустріч з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.

#Букви переглянули основні англомовні ЗМІ Омана.

Так, на сайті Times of Oman за останні три дні – там немає згадок про Україну і про візит Володимира Зеленського на вищому рівні.

Пошук по сайту видає торішні новини про Україну і те, посилаючись на інші ЗМІ.

На сторінці в Facebook також немає новин про візит Зеленського.

На сайті Muscat Daily теж немає повідомлень про візит президента України і його можливі зустрічі на вищому рівні. Тут головна новина – це стан здоров’я султана Кабуса бен Саїда.

Пошук на Facebook-сторінці серед новин за 2020 рік також нічого не дав.

Ще одне англомовне видання Омана – Oman Observer – теж нічого не пише про візит Зеленського.

Портал описує ряд державних зустрічей, які пройшли 5 січня, але серед них немає делегації президента України.

На сайті посольства України в Саудівській Аравії, яке також відповідає за зв’язки з Оманом, немає повідомлень про зустріч Володимира Зеленського з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.