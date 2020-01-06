#Букви переглянули основні англомовні ЗМІ Омана.
Так, на сайті Times of Oman за останні три дні – там немає згадок про Україну і про візит Володимира Зеленського на вищому рівні.
Пошук по сайту видає торішні новини про Україну і те, посилаючись на інші ЗМІ.
На сторінці в Facebook також немає новин про візит Зеленського.
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На сайті Muscat Daily теж немає повідомлень про візит президента України і його можливі зустрічі на вищому рівні. Тут головна новина – це стан здоров’я султана Кабуса бен Саїда.
Пошук на Facebook-сторінці серед новин за 2020 рік також нічого не дав.
Ще одне англомовне видання Омана – Oman Observer – теж нічого не пише про візит Зеленського.
Портал описує ряд державних зустрічей, які пройшли 5 січня, але серед них немає делегації президента України.
На сайті посольства України в Саудівській Аравії, яке також відповідає за зв’язки з Оманом, немає повідомлень про зустріч Володимира Зеленського з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.
- Раніше видання “Страна.ua” опублікувало фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.
- Партія “Європейська солідарність” готує запит до Офісу президента України та міністерства закордонних справ щодо поїздки президента України Володимира Зеленського в Оман.
- Прес-секретарка президента України Юлія Мендель в соцмережі Facebook видалила з друзів журналістку Марію Жартовську, яка задала питання про поїздку глави держави Володимира Зеленського в Оман.