Американські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому чутно, як людина з голосом, схожим на голос президента Дональда Трампа, вимагає звільнити посла США в Україні Марі Йованович.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Імовірно, в цій розмові брали участь сам Трамп, його радник і адвокат Рудольф Джуліані, а також його партнери – Лев Парнас і Ігор Фруман.

Розмова відбулася в квітні 2018 року під час вечері в Trump International Hotel.

На записі Парнас і Фруман кажуть Трампу, що Йованович негативно про нього відгукується.

“Найбільша проблема там (в Україні, – ред.), я думаю, те, з чого нам потрібно почати, це те, що ми повинні позбутися посла. Вона все ще залишилася від адміністрації Клінтон … Вона в основному ходить і говорить всім: “Зачекайте, його притягнуть до відповідальності, просто почекайте”, – говорить нібито Парнас. “Позбавтеся від неї! Приберіть її завтра. Мені все одно. Приберіть. Ок? Зробіть це”, – сказав чоловік з голосом, схожим на Трампа.

За словами інсайдерів, автор запису – Фруман.

Журналісти АВС запросили коментар в Білому домі, де інформацію про розмову президента не заперечували, зазначивши, що лідер країни має право звільняти членів власної адміністрації, які не підтримують його політику.

“Кожен президент в нашій історії мав право звільняти людей, які не підтримують його порядок денний і його політику, в його адміністрації”, – сказала прес-секретар Білого дому Стефані Грішем.