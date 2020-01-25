Про це повідомляє телеканал ABC.
Імовірно, в цій розмові брали участь сам Трамп, його радник і адвокат Рудольф Джуліані, а також його партнери – Лев Парнас і Ігор Фруман.
Розмова відбулася в квітні 2018 року під час вечері в Trump International Hotel.
На записі Парнас і Фруман кажуть Трампу, що Йованович негативно про нього відгукується.
“Найбільша проблема там (в Україні, – ред.), я думаю, те, з чого нам потрібно почати, це те, що ми повинні позбутися посла. Вона все ще залишилася від адміністрації Клінтон … Вона в основному ходить і говорить всім: “Зачекайте, його притягнуть до відповідальності, просто почекайте”, – говорить нібито Парнас.
“Позбавтеся від неї! Приберіть її завтра. Мені все одно. Приберіть. Ок? Зробіть це”, – сказав чоловік з голосом, схожим на Трампа.
За словами інсайдерів, автор запису – Фруман.
Журналісти АВС запросили коментар в Білому домі, де інформацію про розмову президента не заперечували, зазначивши, що лідер країни має право звільняти членів власної адміністрації, які не підтримують його політику.
“Кожен президент в нашій історії мав право звільняти людей, які не підтримують його порядок денний і його політику, в його адміністрації”, – сказала прес-секретар Білого дому Стефані Грішем.
- У вівторок, 14 січня, Палата представників Конгресу США надала нові докази у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, що містять рукописні замітки, електронні листи, документи і зашифровані повідомлення.
- Комітет з питань розвідки Палати представників також опублікував листування Лева Парнаса, партнера Рудольфа Джуліані, з українськими високопосадовцями та олігархом Ігорем Коломойським.