Про це він написав у Facebook.

“Після одностайної підтримки моєї кандидатури наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року. У мене і команди багато планів (про них напишу 1 липня) і лише два роки, щоб все встигнути, адже це мій останній термін на цій посаді. Так останній”, – написав Смілянський.

Він зазначив, що таке рішення наглядової ради щодо його головування дозволить завершити реформи в “Укрпошті”.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України дозволив призначати генерального директора “Укрпошти” поза конкурсним відбором – через наглядову раду підприємства. У постанові Кабміну зазначається, що проведення конкурсу на гендиректора “Укрпошти” та встановлення його результатів “займуть не менше пів року, і протягом всього цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом 100 млн євро” (зокрема, в період епідемії коронавірусу).

Як відомо, з квітня 2016 року генеральним директором “Укрпошти” є Ігор Смілянський. Термін дії його контракту збігає 30 червня 2021 року.