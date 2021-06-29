Про це він написав у Facebook.
“Після одностайної підтримки моєї кандидатури наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року. У мене і команди багато планів (про них напишу 1 липня) і лише два роки, щоб все встигнути, адже це мій останній термін на цій посаді. Так останній”, – написав Смілянський.
Він зазначив, що таке рішення наглядової ради щодо його головування дозволить завершити реформи в “Укрпошті”.
Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України дозволив призначати генерального директора “Укрпошти” поза конкурсним відбором – через наглядову раду підприємства. У постанові Кабміну зазначається, що проведення конкурсу на гендиректора “Укрпошти” та встановлення його результатів “займуть не менше пів року, і протягом всього цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом 100 млн євро” (зокрема, в період епідемії коронавірусу).
Як відомо, з квітня 2016 року генеральним директором “Укрпошти” є Ігор Смілянський. Термін дії його контракту збігає 30 червня 2021 року.
- Керівництво “Укрпошти” має намір продати київську будівлю за адресою Хрещатик, 22 (Головпоштамт), де розташований генеральний офіс компанії й київська дирекція “Укрпошти”.
- У березні цього року повідомлялося, що “Укрпошта” замовила розробку нової системи планування ресурсів підприємства (ERP-системи), що має замінити 80 вже наявних. “Диджиталізація” обійдеться майже у 96 млн гривень. #Букви розповідали, що відомо про нову систему та компанію, що нею займатиметься.