Президент України Володимир Зеленський отримав від Сполучених Штатів Америки нагороду Oxi Courage Award за сміливість українського народу в боротьбі проти росіян.

Про це повідомив глава держави у Facebook.

Церемонія вручення відбулася в Інституті миру (USIP). Нагороду вручив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван амбасадорці України Оксані Маркарової. Сміливість українського народу відзначили нагородою Oxi Courage Award, що є символом перемоги демократії.

Президент подякував Джейкобу Саллівану за вручення цієї нагороди. Він також висловив вдячність лідерам і народу Сполучених Штатів Америки за допомогу в наближенні заслуженої перемоги України.

Коли виникає загроза свободі, вона стосується людей будь-де, зауважив він, а не лише там, де людські права знищують, а людей принижують. Коли свободи десь меншає, її меншає у всього людства. Тому це небезпека для всіх.

“І тому потрібна сміливість усіх! Достатня сміливість, щоб протистояти терору й карати тих, хто поширює смерть і ненависть, хто загрожує свободі та руйнує мир”, – зазначив Зеленський.

Під час нагородження Салліван акцентував, що Путін недооцінив важливий фактор – народ України. “Від Харкова до Херсона українці виборюють свою свободу”, наголосив він.

Довідка. Oxi Day Award щороку отримують особи за сміливі вчинки, що сприяли просуванню чи збереженню свободи та демократії. Серед попередніх лауреатів відзначено зокрема президента США Джо Байдена.