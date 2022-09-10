«Сміливість. Зроблено в Україні»: Благодійна виставка в Києві

У галереї сучасного мистецтва та винному барі Avangarden біля Львівської площі у Києві триває благодійна виставка "Сміливість. Зроблено в Україні", 20% з якої надішлють організації Zoopatrul, яка рятує тварин у столиці та області. #Букви відвідали виставку, а також поспілкувалися з її кураторкою та галеристкою Каріною Качуровською.

В Avangarden впевнені, що Україна щодня демонструє незламність духу, єдність та вже стала символом свободи для всього світу.

“Ми перша країна у світі, що всупереч війні продовжує настільки активно творити та показувати своє мистецтво. Для когось це був би привілей, але для нас це обов’язок та життєва необхідність”, — зазначили в галереї.

Після початку повномасштабної російсько-української війни кожен виставковий проєкт в Avangarden має благодійну мету. Цього разу завдяки виставці “Сміливість. Зроблено в Україні” заклад підтримуватиме Zoopatrul.

Відвідувачі та поціновувачі мистецтва купують витвори, а організатори перераховують 20% на користь чотирипалих.

Всі роботи з експозиції “сміливих” представлені на сторінці “online_artstore“, де галерея продає роботи митців. У такий спосіб колаж “Ми з України” коштуватиме 100 доларів США, картини з серії “Тінь сонця” вартуватимуть 800 доларів, а найдорожчі “Зіткана ідентичність” та “Головні новини вечора” обійдуться в 3 000 тисячі доларів.

Біля кожної картини є спеціальний QR-код, відсканувавши який можна дізнатися трохи інформації про витвір та його ціну.

До прикладу, за словами автора “Тіні сонця”, серія розповідає про зміни під час війни в природі й суспільстві, про знаходження порятунку і прихистку в камерності та медитативності. Про втечу від агресивної глобальності.

“Світло від сонця постійно затуляють хмарочоси й багатоповерхівки. Люди живуть в тіні сонця і звикають до цього. Мій живопис про сонце, яке постійно зникає в реаліях війни. Сонце — це колір, світло і життєздатна енергія. В структуру живопису додана реальна земля, що нагадує про природний ландшафт. Тінь від сонця постійно рухається і змінюється. Війна завершиться. І після ночі буде новий день”, — зазначив Антон Логов.

Кураторка Каріна Качуровська розповіла #Буквам про головну мету проєкту, його філософію та ідеї.

— Як виникла ідея дати таку назву проєктові: «Сміливість. Зроблено в Україні»?

Ще навесні ми вирішили зробити колаборацію разом з креативною агенцією Banda в рамках міжнародної рекламної кампанії brave.ua, яка присвячена сміливості українців, як нового бренду України та способу її репрезентації за кордоном. Нашу країну планували захопити за три дні — максимум за тиждень, але війна з Росією триває вже 196 днів, а агресору так і не вдалося досягти своєї мети завдяки незламності української армії та суспільства. Рекламна кампанія покликана підтримати людей, що свідомо залишаються в Україні, та створити позитивний імідж держави на міжнародному рівні.

Ми перша країна у світі, що всупереч війні продовжує настільки активно творити та показувати своє мистецтво. Цією виставкою хотілось розповісти не про біль і жах, який принесла в життя кожного українця ця війна, а показати хоробре українське мистецтво. Яке перетворює виживання на життя та надає сили, щоб продовжувати боротися за нашу свободу і незалежність.

Гасло «Сміливість. Зроблено в Україні» – повністю висловлює намір, який планували розкрити у виставковому проєкті.















«Сміливість. Зроблено в Україні»: Благодійна виставка в Києві // 8 фото

— Чому серед всіх благодійних фондів та організацій обрали саме «Зоопатруль»?

Ми прийняли рішення, що кожен виставковий, культурно-освітній проєкт, який відбувається в AVANGARDEN буде мати благодійну мету. Ми підтримуємо волонтерські організації, фонди, які допомагають Україні та захищають життя, тих хто не може подбати про себе самостійно. За цей час ми реалізували безліч аукціонів, виставок та проєктів, 100% прибутку з яких перераховували на різні благодійні ініціативи, але кожна з них мала спільну мету – наблизити день перемоги України. Мене захоплює волонтерський рух, це надзвичайне явище. В міжнародної історії культури не існує подібних кейсів самоорганізації і єдності нації. Це в котрий раз доводить, що українці – неперевершені й неймовірно круті.

Відсоток від продажу творів мистецтва з виставки “Сміливість. Зроблено в Україні” вирішили перераховувати “Зоопатруль”, тому що під час війни страждають не лише люди, а й тварини. Незабаром настануть холоди й найскладніше буде тим, хто залишився на вулиці.

— У який спосіб, визначалися митці для виставки? Можливо з деякими з них Avangarden вже співпрацювали?

У виставці беруть участь, переважно, молоді українські художники. Навесні разом з креативною агенцією Banda ми створили опен-кол, де серед більш ніж 700 заявок відібрали 25 авторів.

У експозицію виставки увійшли роботи, які створені переважно під час війни. Серед них твори – Юлії Бєляєвої, Антона Логова, Романа Михайлова, Миті Фенечкина, Sestry Feldman, Сергія Западні, Ave, Едуарда Потапенкова, Ігоря Гусєва, Валентина Метика та інших. Так, з більшістю учасників ми вже працювали й робили спільні виставкові проєкти. Деяких митців запрошували індивідуально, знаючи який саме твір хочемо додати до експозиції, щоб витримати цілісну концепцію виставки.

В межах опен-колу було отримано багато плакатного мистецтва від ілюстраторів. Яке також хотілося показати, але не в виставкому просторі. Вирішили не обмежуватися площею галереї та зробити виставку просто неба. Тож шукайте продовження проєкту “Сміливість. Зроблено в Україні” на вулицях міста, буде нагода відірватися від екранів телефонів.

— Як зазначалося, 20% будуть надіслані до «Зоопатруля». Інші 80% отримують митці та Avangarden?

Все вірно.

— Чи є у планах інші благодійні виставки?

Так, наступні виставкові проєкти також будуть мати благодійну мету. Зараз дуже важливо підтримувати країну й один одного. Тому, що сила в єдності.

Виставка відкрилася 17 серпня та триватиме до 13 вересня та знаходиться за адресою вулиця Січових Стрільців 23.

Вхід вільний.