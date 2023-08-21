День Незалежності завжди окутий символізмом, особливо в останні роки, коли український народ вчергове виборює свободу. Осторонь не залишається ніхто — волонтери, пересічні люди та бізнеси всіляко долучаються до наближення перемоги.

Спеціально до державного свята українські бренди diadia та Willna об‘єдналися в символічній колаборації та створили колекцію «Сміливим допомагає доля». До неї увійшли жіночі та чоловічі сорочки «Трембіта», футболки та світшоти «Смолоскип». Речі прикрашені вишивками з символічними малюнками від українського режисера Олександра Стеколенко.

Обидва проєкти створені у синергії жінок, тісному зв‘язку з рідною землею та бажанні об‘єднати людей з кожного куточка країни. «Усі ми різні, але головне — єдині. У нас було велике бажання показати це в колаборації, підтримати одне одного, кожного українця та українку», — говорить засновниця Willna Дар‘я Соколовська.

Вишивка «Трембіта» на сорочці розташована на знімній кишені зі сторони серця. В основі малюнка лежить дерево життя, давній сакральний символ, а збоку нього гуцули грають у трембіти та проголошують звістку про незалежність. Традиційно на самій верхівці дерева відокремлено від інших цвіте квітка, що називається вогонь життя. Художник переосмислив її у вигляді тризуба, адже це символ незалежності та результат праці багатьох поколінь українців. Навколо зображена рамка з дубового листя, що означає мудрість, зв‘язок поколінь та сильну родинну енергію.

Принт «Смолоскип» теж символізує свободу. Полум‘я ще з античності вважалося священним і мало божественне походження, воно розсіює темряву та підтримує життя. На тлі можна помітити сузір‘я Діви, адже Україна здобула незалежність у серпні, який, згідно з астрологією, знаходиться під цим знаком. Браслет з тризубом на руці відсилає до сучасної війни, бо саме такий оберіг носять багато військових і волонтерів.

«Рушійна сила нашої роботи — нестримне бажання допомагати, об‘єднувати та знайомити з нашою культурою. Нам важливо працювати саме в Україні, розділяти всі труднощі, ділитися красою та добром, як от ця колаборація», — додають засновники diadia Діана Сидунчак і Влад Волос.

100 грн із кожного проданого виробу бренди передадуть до волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри». Колекція виходить обмеженим тиражем, придбати її можна на сайті, у просторі Willna в Києві та крамниці diadia у Львові.

diadia

https://www.instagram.com/diadia_official/

https://diadia.ua/

Willna

https://www.instagram.com/willna.ua/